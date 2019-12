« Les Enquêtes de Vera » du 22 décembre 2019 : ce soir l’épisode « Du sang et des os » sur France 3

ANNONCES





« Les Enquêtes de Vera » du 22 décembre 2019. Ce soir sur France 3 c’est en mode rediffusion que vous retrouverez votre série « Les Enquêtes de Vera ». Au programme l’épisode de la saison 8 « Du sang et des os ». Pour le voir rendez-vous dès 21h05 sur France 3 ou en avant-première, replay et streaming gratuit sur France.TV.



« Les Enquêtes de Vera » du 22 décembre 2019 : votre épisode

L’inspectrice-chef Vera Stanhope est appelée sur la scène d’un crime sinistre. On a trouvé les restes calcinés d’un homme dans l’incinérateur d’un abattoir. Malgré le peu d’éléments dont elle dispose après l’examen medico-légal, elle finit par identifier la victime. Il s’agit de Harry Fenton, un agent de police respecté de la brigade de répression des fraudes du Northumberland. Vera et Aiden font la connaissance de sa famille endeuillée et de ses amis. Harry était membre d’un club au sein d’une communauté de pêcheurs très soudée. Vera se tourne vers les collègues d’Harry à la répression des fraudes pour essayer de trouver des réponses…

Audience au top pour cette rediffusion ?

Si depuis quelques semaines Vera mène la danse et/ou fait mieux que résister, qu’en sera t-il ce soir alors que l’épisode a déjà été diffusé il y a à peine plus d’un an ? Réponse lundi matin avec les chiffres d’audience.

