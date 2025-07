C dans l’air du 2 juillet 2025 : les invités et le sommaire

Publicité





C dans l’air du 2 juillet 2025 : invités et le sommaire

⬛ Trump lâche l’Ukraine, Poutine avance ses pions

Alors que Donald Trump entretient depuis plusieurs semaines le flou sur la poursuite de l’aide militaire à l’Ukraine, la Maison-Blanche a annoncé mardi la suspension de certaines livraisons d’armes à Kiev. Selon plusieurs médias américains, cette décision découle des préoccupations du Pentagone quant au niveau des stocks de munitions de l’armée américaine.



Parmi les équipements concernés figurent les systèmes de défense aérienne Patriot, des pièces d’artillerie de précision et des missiles Hellfire. Cette annonce intervient alors que la Russie intensifie ses frappes : rien que le week-end dernier, plus de 530 drones et missiles ont visé le territoire ukrainien, dont la moitié a été interceptée par la défense antiaérienne. Les autres ont touché plusieurs villes, dont Kiev.

L’Ukraine a indiqué mercredi ne pas avoir reçu de notification officielle de la part des États-Unis. « Nous clarifions actuellement la situation », a déclaré Dmytro Lytvyne, conseiller de Volodymyr Zelensky, précisant que les discussions se poursuivent « à tous les niveaux » avec Washington.

Du côté russe, le Kremlin s’est félicité de cette annonce. « Moins il y a d’armes livrées à l’Ukraine, plus vite prendra fin l’opération militaire spéciale », a affirmé Dmitri Peskov, porte-parole de Vladimir Poutine.

Parallèlement, Donald Trump a déclaré mardi sur son réseau social qu’Israël avait accepté un cessez-le-feu de 60 jours dans la bande de Gaza. Il a exprimé son souhait de « travailler avec toutes les parties pour mettre un terme au conflit » et a mis la pression sur le Hamas pour qu’il accepte l’accord, avertissant : « La situation ne s’améliorera pas — ELLE NE FERA QU’EMPIRER ».

Cette déclaration survient alors que le ministre israélien des Affaires stratégiques, Ron Dermer, était en visite à Washington, en amont de la venue du Premier ministre Benyamin Netanyahou prévue lundi. Donald Trump a également évoqué une rencontre bilatérale prochaine avec l’Iran, sans en préciser les modalités. Dans le même temps, des doutes persistent sur l’ampleur des dégâts causés par les récentes frappes américaines visant les installations nucléaires iraniennes.

D’après le Washington Post, des communications interceptées entre responsables iraniens suggèrent que les dommages subis seraient limités. De son côté, Donald Trump assure que le programme nucléaire iranien a été « complètement anéanti ». Les responsables américains se montrent toutefois plus réservés, rappelant qu’une évaluation complète des dégâts prendra du temps. La situation est d’autant plus incertaine que Téhéran a suspendu toute coopération avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), laquelle n’a désormais plus accès aux sites nucléaires iraniens. Selon l’agence onusienne, l’Iran pourrait relancer son programme d’enrichissement d’uranium dans « quelques mois ».

