« Los Angeles Bad Girls » du 17 décembre 2019 : ce soir 4 épisodes de la saison 1 (vidéo)

« Los Angeles Bad Girls » du 17 décembre 2019. Ce soir, et tout comme la semaine dernière, TF1 vous propose 4 épisodes à la suite de sa série « Los Angeles Bad Girls ». L’heure du final ? Et non il reste deux épisodes en boîte. Seront-ils diffusés sur la chaîne après les fêtes ?

En attendant retrouvez ce soir les épisodes « La famille avant tout », « Infiltrées », « Une question de confiance », et « Une seconde chance ». Rendez-vous dès 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming vidéo gratuit sur MYTF1.



« Los Angeles Bad Girls » du 17 décembre 2019 : vos 4 épisodes de ce soir

« La famille avant tout » : McKenna parle de son passé à son mari. Dans le même temps l’équipe suit un groupe de voleurs qui a dérobé des diamants valant plusieurs millions de dollars.



« Infiltrées » : L’équipe continue d’enquêter sur les diamants disparus. Alors que Bishop tente d’atteindre Knox, Syd et McKenna font face leur passé.

« Une question de confiance » : Alors que le passé de Syd et Mckenna fait encore surface, les deux femmes découvrent qu’elles ont été manipulées depuis le début. Si l’équipe est toujours à la recherche des diamants disparus, McKenna est confrontée à un choix difficile: son frère ou son avenir…

« Une seconde chance » : McKenna et Syd font une découverte étonnante. Elles se demandent maintenant à qui elles peuvent faire confiance… Dans le même temps, l’équipe enquête sur la découverte d’un cadavre dans un parc de Los Angeles.

