Ce soir sur M6 : prime spécial Noël de « En Famille » (vidéo)

Ce soir sur M6, un prime spécial Noël de « En Famille » vous attend dès 21h05 sur la chaîne puis en replay et streaming gratuit sur 6Play. Un avant-goût de fêtes en compagnie de la famille Le Kervelec. Et on peut d’ores et déjà vous le dire, on ne va pas s’ennuyer.



Prime spécial Noël de « En Famille » : en bref

Cette année, c’est un Noël un peu particulier chez les Le Kervelec : ils vont accueillir et rencontrer pour la première fois les parents de Jean-Pierre Escourrou, le coach de rugby d’Antoine et surtout le nouvel amoureux de Marjorie. Quand deux familles aussi différentes doivent partager la dinde et la bûche, c’est justement l’esprit de Noël qui risque d’en prendre un sacré coup.

Le saviez-vous ?

– Les parents de Jean-Pierre Escourrou (Olivier Mag) qui apparaissent pour la 1ère fois dans la série son interprétés par Henri Guybet (“Les Aventures de Rabbi Jacob”, “La septième compagnie”) et Chantal Neuwirth (“P.R.O.F.S”, “Caméra Café”).



– Marie Vincent sera prochainement dans le téléfilm “Comme un père” (titre provisoire) réalisé par Stéphanie Pillonca avec Ary Abittan et Julie de Bona. Ce téléfilm abordera l’histoire d’une famille qui accueille un nouvel enfant atteint de trisomie 21.

– Le film “Beaux-Parents” sorti en juin dernier au cinéma dans lequel Charlie Bruneau partage l’affiche avec Bénabar, Didier Bourdon et Josiane Balasko est désormais disponible en DVD.

Vidéo

On finit comme toujours ou presque par les images…

🎼 Oh Happy Day 🎼

Fêtez Noël avec les Le Kervelec demain à 21:05 sur M6 #EnFamille pic.twitter.com/3yjKUcpNJq — M6 (@M6) December 16, 2019

Les Le Kervelec fêtent Noël ce soir sur M6. Envie de le célébrer avec eux ?

