Pas de miracle de Noël pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » et pourtant…

Pas de miracle de Noël pour l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ! Elle n’a toujours pas été trouvée. Pire encore, elle refuse de délivrer le moindre indice. On aurait pu penser qu’elle se montre un peu plus généreuse à Noël, mais NON !!! Ce jour de fête n’a d’ailleurs pas porté chance à Éric qui, s’il a signé une nouvelle victoire, s’est contenté de 50 euros. Bref, et pour résumer, c’était un jour sans.



Seule véritable info à retenir de cette journée le fait qu’Éric ait enfin reconnu la porte de Brandebourg de Berlin. Bizarre, vous avez dit bizarre ? Depuis le début de cette nouvelle étoile mystérieuse, il est en effet persuadé que le monument proposé est situé en Italie ou en Grèce. C’était encore le cas dans l’émission de la veille.

Hier, et aussi étonnant que cela puisse paraître, il a soudainement reconnu la porte de Brandebourg alors qu’aucun élément ne permettait de faire avancer le schmilblick… Comment est-ce possible ? On imagine qu’il est allé faire un petit tour sur la toile. Mais bon après tout ce n’est tout de même pas de sa faute si les émissions sont enregistrées avec plusieurs jours, et parfois plusieurs semaines d’avance. Sachant qu’il y a des pauses entre deux séances d’enregistrements, cela lui laisse forcément le temps de se renseigner un peu.



Pour autant il est très loin de la bonne réponse. Hier midi il a proposé le nom de l’actrice Diane Kruger. On est à des années lumière du nom recherché.

Qui se cache derrière l’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » ?

On va pas vous faire un énième récapitulatif des indices puisque rien n’a changé. Il vous suffit donc simplement de regarder la photo.



Mais comme nous sommes toujours en mode « Noël », on vous redonne nos deux indices cadeaux : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Les noms déjà proposés : Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Lady Gaga, Diane Kruger.

Audience plus que satisfaisante malgré les fêtes

Impossible de battre des records d’audience un jour de Noël… Mais le score reste impressionnant avec tout de même 2.7 millions de fidèles hier midi, 25 décembre 2019. C’est tout de même assez impressionnant, vous ne trouvez pas ?

#Audiences @tf1 Toujours de belles performances et leadership pour #Les12CoupsDeMidi 📌 2,7 M de téléspectateurs ✅ 30 % de PdA auprès des FRDA-50a Rendez-vous à 12h avec @JL_Reichamnn sur @tf1 pic.twitter.com/Pb8j5rlilw — TF1 Pro (@TF1Pro) December 26, 2019

On retrouvera Zette, Jean-Luc Reichmann, Eric et tous les candidats des « Douze coups de midi » aujourd’hui à partir de 12 heures sur TF1 et/ou sur MYTF1. Eric débutera l’émission avec une cagnotte de 162.811 euros.

