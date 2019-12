Plus belle la vie : ce soir, Karim obtient une info (résumé + vidéo de l’épisode 3959 PBLV du 26 décembre 2019)

ANNONCES





Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3959 du jeudi 26 décembre 2019 – Elsa et les Fedala continuent leur enquête cette semaine dans « Plus belle la vie ». Et ce soir, un employé va finalement balancer une info importante à Karim : Jade couchait avec Renaud !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3959

Les Fedala décident de faire parler les employés en dehors de Joseph, qui n’a pas le profil. Elsa insiste pour se charger de William, et Karim interroge Arthur. Le thanatopracteur, peureux, qui vole les morts, et qui finit par lâcher que Jade couchait avec Renaud. Jade nie avoir eu une relation avec Renaud. De son côté, Alison regrette de ne pas pouvoir aider les Fedala. William se plaint à Elsa que ses dealers de carte bleues ne le respectent plus. Elsa promet de leur faire peur. Jade reproche à Arthur de l’avoir dénoncer et le menace s’il recommence…

Face à la vidéo du sauvetage, Boher est plein de gratitude pour Valère, et Mila découvre sa modestie. Mais Valère avoue à Théo que son exploit ne parvient pas à effacer en lui la honte de son acte de lâcheté au gymnase. C’est Luna qui lui fait comprendre que la peur est le moteur de son courage, et qu’il est fait pour sauver les gens…



Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3959 du 26 décembre

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

