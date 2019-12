« Prise au piège » du 18 décembre 2019 : ce soir le final ! (vidéo)

ANNONCES





« Prise au piège » du 18 décembre 2019. Ce soir c'est déjà l'heure du final de votre série « Prise au piège ». Dès 21h05, retrouvez les deux derniers épisodes sur M6 ou en replay et streaming sur 6Play .



« Prise au piège » du 18 décembre 2019 : les deux derniers épisodes

Saison 1 – épisode 5

Anna, face à la violence de Malika, a failli perdre son enfant. Malika n’a pas supporté qu’Anna la trahisse au profit de Chris et s’est vengée. Quand Anna reprend conscience, elle ne semble plus tout à fait la même. Désormais traqués et détenteurs d’une forte somme d’argent, Vincent et Éric se cachent dans une planque et mettent en place le plan d’évasion pour Anna.

Saison 1 – épisode 6

L’enterrement de Madeleine, dont le cœur a lâché, est un moment bouleversant pour Anna et toute la prison. Mais la cérémonie offre aussi une opportunité inespérée pour l’évasion d’Anna. Le plan est en place, mais Malika comme le personnel sont sur leurs gardes. Et rien ne se passe comme prévu…

Teaser vidéo

Voici maintenant le teaser vidéo de cette ultime soirée…



« Je vais te sortir de là, je te le promets »#PriseAuPiège, les derniers épisodes mercredi à 21:05 avec @Elodie_Fontan pic.twitter.com/9mInIWAR1e — M6 (@M6) December 16, 2019

Le final de « Prise au piège », c’est ce soir dès 21h05 sur M6.

