« Plus belle la vie » prime « Retrouvailles » : découvrez le teaser (vidéo). C’est le 5 juillet 2022 que les fans de PBLV retrouveront le nouveau prime de la série. Pour mémoire il est intitulé « Retrouvailles ».







Et si on vous a presque tout dit sur ce prime évènement, et pour cause, il ne nous manquait plus que le teaser officiel. Et la bonne nouvelle c’est que France 3 l’a dévoilé aujourd’hui.

Les Retrouvailles au Mistral c’est pour très bientôt…En attendant, découvrez le premier teaser officiel qui précède, on l’imagine en tout cas, plusieurs extraits vidéos à venir… Et comme vous allez le constater, certains visages ne vous seront pas totalement inconnus.



⌛️💥 PRIME RETROUVAILLES💥⌛️ Les Retrouvailles au Mistral c'est très très bientôt… Vous êtes prêts ? 🤫❤️ Découvrez le teaser du Prime 🎉👀 ⏳ RDV Mardi 5 juillet à 21h10 sur France 3 pic.twitter.com/Gz9wnMU497 — Plus belle la vie (@PBLVofficiel) June 22, 2022

Piqûre de rappel

Pour ceux qui auraient loupé l’info, revoici le résumé de ce prime….

Afin de terminer en beauté une année mouvementée, les lycéens de Scotto se sont mobilisés autour de Lola pour organiser un bal de promo. Le sublime château de la famille de Dimitri est réquisitionné. Tous les parents, de Thomas à Luna, s’impliquent dans l’organisation et Delphine prépare une sublime surprise, espérant que Théo trouve le courage de venir se confronter au passé.

Le jour J arrive, tout le monde est là ! Même Rudy, Johanna, Ninon, Sybille et Amandine sont venus pour ces retrouvailles ! Les étoiles sont alignées pour que toutes les générations du Mistral partagent une soirée glam et dansante orchestrée par MC Riva.

Alors que Sunalee s’apprête à percer le mystère du suicide de la sœur de Dimitri et que Betty fait chavirer les cœurs, une main malveillante sabote la soirée pour la transformer en cauchemar…

C’est quand tout va mal, quand l’espoir semble évanoui qu’on voit sur qui on peut vraiment compter. C’est grâce à la bonne entente entre élèves du passé et élèves du présent, grâce au lien entre générations que la communauté des élèves de Scotto va pouvoir élucider les mystères qui entourent la soirée et la terminer en apothéose, sur une note d’espoir et d’été qui commence.

Retrouvez les épisodes quotidien de « Plus belle la vie », mais aussi bientôt le prime « Retrouvailles », en streaming vidéo et en replay sur France.TV

