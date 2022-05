« Mariés au premier regard » du lundi 23 mai 2022 : émotions, tensions et interrogations ce soir sur M6

4.7 ( 7 )

« Mariés au premier regard » du lundi 23 mai 2022. Ce soir sur M6, nouveau numéro inédit de votre émission « Mariés au premier regard ». Rendez-vous dès 21h10 sur M6 et sur 6PLAY. Au programme ce soir de premières tensions, de l’émotion et beaucoup d’interrogations.







« Mariés au premier regard » : à propos

Les experts Estelle Dossin et Pascal De Sutter ont analysé les profils de célibataires motivés à rencontrer l’âme sœur et leur ont fait passer une série de tests afin de leur trouver un ou une partenaire compatible. Cette saison, les mariages seront célébrés à Gibraltar, loin de tous repères. Plus que jamais, les célibataires devront sortir de leur zone de confort pour faire le grand saut vers l’inconnu. Quels couples trouveront le bonheur ? Qui trouvera le grand amour grâce à la science ?

« Mariés au premier regard » du lundi 23 mai 2022

Dans ce numéro, une rencontre risque de bouleverser bien des certitudes. De quoi remettre en cause le couple Andy/Alex. Une chose est sûre, la future mariée pourrait être déstabilisée !

Et si Eddy et Jennifer se sont eux déjà dit oui, on sent bien que le malaise grandit…



Et pour Frédérick et Emilie, la lune de miel touche à sa fin mais de premières tensions apparaissent…

La bande-annonce

Voici la bande-annonce de nouveau numéro de « Mariés au premier regard »

"J'ai un peu de mal"

Pour Frédérick et Emilie, la lune de miel touche à sa fin et les premières tensions apparaissent 😓#MAPR, lundi à 21:10 pic.twitter.com/tk0C753ffP — M6 (@M6) May 20, 2022

Pour en voir plus, rendez-vous tout à l’heure à partir de 21h10 sur M6 pour « Mariés au premier regard ». Accès également possible en replay sur 6PLAY.

