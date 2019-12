« Sam » saison 4 : dès le lundi 6 janvier 2020

ANNONCES





« Sam » saison 4 : c’est à partir du lundi 6 janvier 2020. Voilà une nouvelle qui va ravir les fans, et ils sont nombreux, de la série « Sam ». La 4ème saison débarque en effet sur TF1 à compter du lundi 6 janvier 2020. Rendez-vous aussi sur MYTF1 pour les vidéos et les replay.



« Sam » saison 4 : dans la vie des personnages cette année

Natacha Lindinger et Fred Testot ont livré à TF1 quelques détails sur les nouvelles aventures de leur personnage. Cette année, Sam et Xavier devront faire face à leur passé…

Natacha Lindinger : Depuis qu’elle a croisé Antoine dans les couloirs du collège où elle enseigne, Sam repense au passé. Si ce dernier est le père de l’une de ses élèves, il est également un ancien ami de lycée avec lequel elle partageait une relation très fusionnelle. Il y a trente ans, leurs chemins se sont séparés à cause d’un drame et, depuis, Sam ne lui a jamais donné de nouvelles. Et c’est à travers des flash-backs que les téléspectateurs en apprendront plus sur cette histoire. Au fil des épisodes, Sam va revoir Antoine et tomber amoureuse comme une adolescente. C’est compliqué pour elle, car elle n’a pas l’habitude de vivre cela. Quant à sa relation avec Xavier, elle semble désormais purement amicale. Mais personnellement, j’ai du mal à croire que Sam se considère comme une simple amie. Selon moi, ils n’ont pas la même conception de l’amitié !



Fred Testot : Je pense que leur relation est une sorte d’amitié amoureuse. Xavier n’est pas insensible au charme de Sam même s’il laisse paraître le contraire. Ils restent très liés car Xavier se retrouve lui aussi confronté à son passé. Cette saison, mon personnage redevient proviseur du collège. Il prend donc la place de Véronique… Et son logement de fonction ! Elle devait être mutée mais il n’en est rien. Elle va alors se retrouver sans travail et sans domicile. Xavier lui propose de rester chez lui avec sa fille pour quelques jours et forcément, ils vont se rapprocher…

« Sam » saison 4 : dès le lundi 6 janvier 2020 sur TF1 !

