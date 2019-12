Le remake de « Magnum »: à partir du 7 janvier 2020 sur TF1

ANNONCES





Le remake de « Magnum », on vous en parlait il y quelques jours à peine… Et TF1 a officialisé aujourd’hui la date de diffusion. C’est à partir du mardi 7 janvier 2020 que vous retrouverez ce remake de la série culte des années 80 autrefois portée par Tom Selleck.



ANNONCES





Remake de « Magnum » : piqûre de rappel

Rappel du synospis : A son retour d’Afghanistan, Thomas Magnum, officier décoré de l’unité d’élite des SEAL de la Marine américaine, s’installe à Hawaï. Tout en assurant la sécurité du domaine du richissime Robin Master, Magnum, hébergé sur la propriété dans la maison des invités, officie en tant que détective privé. Pour l’aider à résoudre ses enquêtes, le jeune homme peut compter sur ses frères d’armes, TC et Rick. Quant à Juliet Higgins, la majordome du domaine, accompagnée de ses dobermans Zeus et Apollon, elle se charge de garder un oeil sur Magnum en veillant à ce qu’il n’abuse pas de la générosité de Robin Master.

Casting

C’est l’acteur d’origine mexicaine, Jay Hernandez, plutôt familier des comédies (Bad Moms, Suicide Squad), qui a été retenu pour camper le nouveau Magnum à la suite de Tom Selleck. Pas de moustache dans ce reboot, mais une plastique à la hauteur du rôle et un fort capital sympathie. Pour Higgins, désormais incarnée par une femme, c’est l’actrice galloise de 33 ans Perdita Weeks (Catacombes, Ready Player One) que CBS a choisie. Rôle assez physique pour une comédienne athlétique, puisque Higgins «nouveau cru» est un ancien agent du MI6 surentraîné. Rick, lui, est campé par l’Américain Zachary Knighton (FlashForward), parfait dans le rôle du pro des relations publiques qui débrouille toutes les situations. Stephen Hill (Dead Man Down) interprète T.C., aussi à l’aise avec un manche d’hélicoptère qu’avec un joystick de jeu vidéo dans un salon. Si Jay Hernandez est loin de ressembler à Tom Selleck, les deux comédiens qui interprètent ses anciens frères d’armes sont, eux, très proches des acteurs de l’époque (Larry Manetti et Roger E. Mosley).



ANNONCES





Présentation de la série

Reboot de la série culte des années 80, alors interprétée par Tom Selleck, «Magnum» cru 2019 reprend les codes qui avaient fait son succès : les enquêtes d’un privé dans un cadre paradisiaque, des courses-poursuites au volant de voitures de rêve, logé sur la propriété d’un milliardaire qu’on ne voit jamais et tenue par un majordome aussi rigide que ses deux dobermans. Une première saison fun et rythmée, qui ose même quelques digressions. Attachez vos ceintures !

4.72 / 5 ( 29 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES