Un si grand soleil en avance : Ludo comprend la vérité (résumé + vidéo épisode n°342 du 17 décembre)

Ludo est chamboulé depuis qu’il a appris pour la grossesse de Johanna dans votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil ». Il est convaincu d’être le père du bébé et ce soir il va se rapprocher de la vérité…

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2 et un peu plus tard en replay streaming gratuit sur France.TV en cliquant ici.



Un si grand soleil résumé de l’épisode 342

Ludo appelle Johanna, il lui dit qu’elle lui doit la vérité et lui demande depuis quand elle est enceinte… Johanna l’envoie balader et lui dit qu’elle est enceinte d’un mois et demi alors qu’à l’hôpital, Christophe lui a affirmé qu’elle en était à trois mois de grossesse. Ludo demande à Johanna pourquoi elle ment et elle prétexte qu’il a du se tromper… Ludo comprend que si elle ment, c’est parce que c’est lui le père ! Johanna raccroche, Ludo est bouleversé…

Pendant ce temps là, Nathalie est placée sous surveillance policière. Quant à Gary, il fait des miracles dans sa nouvelle mission.



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 17 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

