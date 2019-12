« Mariés au premier regard » revient le 6 janvier 2020 sur M6

ANNONCES





« Mariés au premier regard » revient en 2020 sur M6. Et le 6 janvier que les aventures amoureuses de nos célibataires pas comme les autres vont redémarrer… Cette année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur…



« Mariés au premier regard » : nouvelle saison

Depuis trois ans, de nombreux couples ont tenté l’expérience dans le but de trouver l’amour, et l’année dernière, la science avait réuni Charline et Vivien en estimant leur taux de compatibilité à 78%. La science ne s’était pas trompée car aujourd’hui, un an après, Charline et Vivien sont plus amoureux que jamais.

C’est pour vivre la même histoire d’amour que, cette année encore, des milliers de célibataires ont mis leur destin entre les mains de la science et vont peut-être, eux aussi, enfin connaître le bonheur…



Pour la première fois, des parents célibataires vont participer à l’expérience et parmi tous ces célibataires, une personne va vivre une situation inédite… Une jeune femme se retrouve avec une compatibilité presque identique avec deux hommes… Elle va devoir elle-même choisir celui avec qui elle poursuivra l’expérience, sans jamais le rencontrer !

Avec qui ?

Se prêteront au jeu cette année Sarah qui, pour la première fois dans l’histoire de l’émission, va être compatible avec deux hommes : Sylvain et Rudy

Delphine et Romain

Mélodie et Adrien

Élodie et Joachim

Solenne et Matthieu

Laura et Cyril

Élodie et Rémi

« Mariés au premier regard » : un succès d’audience qui ne se dément pas

La saison 3 de “Mariés au premier regard” a progressé de 9% auprès des 4+, de 7% auprès des FRDA-50 ans (femmes de moins de 50 ans responsables des achats) et de 7% auprès des -50 ans (en comparaison avec les chiffres de la saison 2).

Moyenne sur l’ensemble de la saison précédente

– 12% auprès des 4+

– 23% auprès des FRDA-50 ans

– 19% auprès des -50 ans

– 2.8 millions de téléspectateurs

« Mariés au premier regard » revient le 6 janvier 2020 sur M6 et sur 6play

