Un si grand soleil en avance : réveillon à la coloc (résumé + vidéo épisode n°352 du 31 décembre)

Dernier jour de l’année et ce soir, la coloc organise son réveillon du 31 décembre dans votre feuilleton quotidien « Un si grand soleil ». Mais la fin d’année ne s’annonce pas gaie pour Alex !

Un nouvel épisode de votre feuilleton à suivre ce soir dès 20h45 sur France 2



Un si grand soleil résumé de l’épisode 352

C’est le réveillon à la coloc. Ludo se détend et danse avec sa mère tandis que Davia interroge Gary sur ce que fait Alex. Il lui confie qu’il ne viendra sûrement pas et lui explique que Virginie est en garde à vue car elle est soupçonnée de vol… Gary est convaincu qu’elle est innocente et Maryline l’encourage à en parler avec Alex.

Et tandis qu’Alex est blessé par le tour que prend son enquête, Alice et Julien, à cause de leurs enfants, sont pris sur le fait par Hugues et Elisabeth….



Un si grand soleil extrait vidéo de l’épisode du 31 décembre

Voici quelques images de votre épisode de ce soir.

Pour en savoir plus, rendez-vous ce soir à partir de 20h45 sur France 2.

