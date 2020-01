« 12 coups de midi » de TF1 : dans le classement des plus grands maîtres, Éric n’est que 16ème !

ANNONCES





Les « 12 coups de midi » de TF1 continuent de surfer sur le succès. Chaque midi vous êtes en effet près de 3.5 millions à regarder le jeu de Jean-Luc Reichmann. Et depuis 48 émissions maintenant c’est Éric qui en est le maître de midi. Un candidat qui n’échappe pas aux critiques notamment sur les réseaux sociaux. Certains twittos en ont fait leur nouveau bouc émissaire et n’attendent qu’une chose son élimination. Malheureusement pour eux, c’est pas pour tout de suite. Non seulement il va poursuivre son parcours mais va en plus trouver l’énorme étoile mystérieuse de Noël. En attendant que sa cagnotte n’effecteur un bond spectaculaire, notez qu’il n’est que le 16ème plus grand maître de midi.



ANNONCES





Les « 12 coups de midi » de TF1 : classement des 20 plus grands maîtres de midi

Classements des 16 plus grands maîtres de midi en nombre de participations (+ montant des gains)

1- Christian : 193 participations pour 809 392 € de gains

2- Paul : 152 participations pour 691 522‬ € de gains

3- Véronique : 100 participations pour 447 226 € de gains

4- Timothée : 83 participations pour 353 348 € de gains

5- Benoît : 82 participations pour 397 946 € de gains

6- Bruno : 80 participations pour 393 650 € de gains

7- Xavier : 76 participations pour 335 856 € de gains (seul candidat à n’avoir jamais perdu)

8- Alexandre : 75 participations pour 417 828 € de gains

8 ex aequo : Sylvain : 75 participations pour 335 593 € de gains

10- Lucia : 73 participations pour 380 670 € de gains

11- Cyrille : 71 participations pour 356 186 € de gains

12- Sébastien : 68 participations pour 233 626 € de gains

13- Vincent : 62 participations pour 253 442 € de gains

14- Romain : 60 participations pour 324 468 € de gains

15- Hakim : 59 participations pour 219 601 € de gains

16- Eric : 47 participations pour 201 861 € de gains



ANNONCES





…

Et sinon, qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ?

Et sinon qui se cache derrière l’étoile mystérieuse ? Et bien ce n’est pas Bruce Willis, nom proposé hier midi par Éric.

Ce n’est pas non plus : Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet, Franck Dubosc, Laetitia Casta, Bourvil ou bien encore Tomer Sisley

Rappelons en effet que c’est un chanteur américain qui se cache derrière cette étoile de Noël. Un chanteur dont le look ne passe pas inaperçu et que l’on surnomme « l’Iguane »

Pour plus d’infos et surtout pour quelques explications sur les indices >>> suivez ce lien

Et sinon…

Sinon retenez qu’Éric a signé un nouveau coup de maître à 10.000 euros dont 5.000 sont tombés dans sa cagnotte.

À ce jour, cette dernière s’élève à 201.861 euros de gains et de cadeaux dont 164.750 euros de cash.

4.77 / 5 ( 13 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES