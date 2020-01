Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : on vous explique tous les indices ! (+ vidéo replay)

ANNONCES





Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : explications. Bientôt la fin de cette énorme étoile mystérieuse de Noël du jeu de TF1 les « Douze coups de midi ». Une étoile qui devrait tomber aux alentours du 15 janvier (enfin à peu près) et être trouvée par un certain Éric. Et oui, encore lui…



ANNONCES





Et alors que le drakkar s’est enfin presque totalement dévoilé, nous allons revenir à votre demande sur l’ensemble des indices présents sur cette étoile.

Étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : les indices et leurs explications

🇩🇪 La porte de Brandebourg de Berlin : ce chanteur américain est passé par Berlin où il a accompagné un chanteur fort célèbre. C’est toujours dans cette ville qu’il a écrit et enregistré plusieurs albums dont une célèbre trilogie…



ANNONCES





🌙 La lune : en rapport avec l’un de ses titres.

🐶 Le chien : également pour l’un de ses titres mais aussi, on l’imagine en tout cas, pour son engagement en faveur de la cause animale…

🥖 La baguette : francophile convaincu, il est un amoureux de la culture française. Des titres dans la langue de Molière figurent d’ailleurs sur certains de ses albums. Notez qu’il a été fait Chevalier des arts et des lettres puis, quelques années plus tard, promu au rang de Commandeur de l’ordre des arts et des lettres.

🌵 Le cactus : en rapport avec un film dont il a signé la bande-originale

🏴‍☠️ Un drakkar : par rapport à ses origines

🎁Les cadeaux de Stars-Actu🎁 : il s’agit d’un chanteur américain. Il est considéré comme l’un des précurseurs du mouvement punk.

Et sinon…

Et sinon Éric a signé un coup de maître à 10.000 euros hier soit 5.000 de plus pour sa cagnotte. Au total elle s’élève à 184.861 euros dont un peu plus de 147.000 euros de cash.

En attendant sachez qu’il ne s’agit pas de Thomas Pesquet, nom proposé hier midi par Éric.

Récap des noms déjà proposés

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet.

Côté audience

Du côté de l’audience, c’est toujours un énorme carton pour Jean-Luc Reichmann. 3.5 millions de fidèles hier midi soit 34% du public présent devant son poste de télévision.

📊[AUDIENCES] Toujours de belles performances pour Les #12CoupsDeMidi toujours largement leader avec : 🌟 3.5M de tlsp

🌟 34% auprès des 4+

🌟 21% auprès des FRDA-50 ➡️ RDV à 12:00 sur @TF1 avec @JL_Reichmann pic.twitter.com/DTOOYCTlsl — EndemolShineFr (@EndemolShineFr) January 3, 2020

Vidéo replay

Et comme vous aimez les images, on termine par une petite vidéo et l’extraordinaire témoignage de Margarida.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » vous donne rendez-vous tout à l’heure à partir de 12 heures sur TF1 et MYTF1.

4.88 / 5 ( 32 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES