« 12 coups de midi » vidéo : l’étoile mystérieuse sur le point d’être dévoilée, l’élimination d’Éric toujours pas d’actualité !

« 12 coups de midi » vidéo. Alors que l’étoile mystérieuse du jeu de Jean-Luc Reichmann les « Douze coups de midi » s’apprête à être dévoilée – elle vit ses dernières heures et/ou derniers jours – un certain nombre de haters se délectent d’avance de la possible élimination d’Éric. Et bien ils devront prendre leur mal en patience car ce n’est pas pour tout de suite.



Et puisqu’on évoque Éric notez qu’il a signé un nouveau coup de maître hier midi à 20.000 euros hier, dont 10.000 pour sa cagnotte.

Du côté de l’étoile mystérieuse, notre breton continue de faire fausse route et a proposé hier le nom d’Arielle Dombasle.



Pas grand chose d’autre à signaler pour cette émission si ce n’est les 25.000 euros remportés au profit des « Pièces jaunes ». Cette semaine en effet, chaque bonne réponse donnée en finale rapporte la somme de 5.000 euros à la fondation présidée désormais par Brigitte Macron.

L’étoile mystérieuse des « 12 coups de midi » : rappel des noms déjà proposés

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet, Franck Dubosc, Laetitia Casta, Bourvil, Bruce Willis, Tomer Sisley, Michel Drucker, Malika Menard, David Trézèguet, Jacques Dutronc, Salma Hayek, Arielle Dombasle.

Rappel des indices

🇩🇪 La porte de Brandebourg de Berlin : ce chanteur américain est passé par Berlin où il a accompagné un chanteur fort célèbre. C’est toujours dans cette ville qu’il a écrit et enregistré plusieurs albums dont une célèbre trilogie…

🌙 La lune : en rapport avec l’un de ses titres.

🐶 Le chien : également pour l’un de ses titres mais aussi, on l’imagine en tout cas, pour son engagement en faveur de la cause animale…

🥖 La baguette : francophile convaincu, il est un amoureux de la culture française. Des titres dans la langue de Molière figurent d’ailleurs sur certains de ses albums. Notez qu’il a été fait Chevalier des arts et des lettres puis, quelques années plus tard, promu au rang de Commandeur de l’ordre des arts et des lettres.

🌵 Le cactus : en rapport avec un film dont il a signé la bande-originale ou, selon le Chasseur d’Etoile de Youtube, parce son surnom est l’Iguane et qu’un iguane ça mange des cactus?

🏴‍☠️ Un drakkar : par rapport à ses origines

Nous vous rappelons qu’il s’agit d’un chanteur américain francophile convaincu, dont le look ne passe pas inaperçu et que l’on surnomme donc l’Iguane.

Audience

Côté audience c’est toujours le top pour le jeu qui affiche 38.1% de part de marché pour l’émission d’hier. Moyenne 3.5 millions de téléspectateurs.

Éric va trouver l’étoile mystérieuse dans les prochains jours, alors restez fidèles ! Aujourd’hui il débutera l’émission avec une cagnotte de de 223.911 euros.

« 12 coups de midi » vidéo

Et parce que vous aimez les images, voici une petite vidéo amusante de l’émission de ce lundi.

Retrouvez les « 12 coups de midi » aujourd’hui, mardi 14 janvier 2020, dès 12 heures sur TF1 et comme toujours en replay et streaming sur MYTF1.

