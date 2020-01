Plus belle la vie : ce soir, Kévin trompe-t-il Emilie ? (résumé + vidéo de l’épisode 3972 PBLV du 14 janvier 2020)

Plus belle la vie en avance : résumé et vidéo de l’épisode 3972 du mardi 14 janvier 2020 – Ce soir dans votre série marseillaise « Plus belle la vie », Emilie va se poser des questions au sujet de Kévin… Après avoir découvert une carte postale en réalité destinée à Laetitia, Emilie est convaincue que Kévin la trompe !

Un épisode inédit à découvrir dès 20h20 sur France 3 mais aussi dès maintenant en replay et en streaming gratuit sur france.tv ici.



Plus belle la vie – résumé de l’épisode 3972

Dans la précipitation, Vitreuil renverse le sac que lui avait livré Arthur. Abdel remarque les médicaments par terre. Alison, maline, cherche à amadouer son tortionnaire. Patrick enquête auprès des colocs sur la disparition d’Alison. Pour les Fedala, la menace qu’a reçu Abdel lorsqu’il interrogeait Vitreuil, prouve que l’enlèvement est bien lié à ce trafic. Abdel essaie d’en savoir plus auprès de Riva sur l’accident d’Iris, la nièce de Vitreuil…

Laetitia a la confirmation que ce n’est pas Sébastien le correspondant anonyme. Luna se heurte à la censure de Kevin et Tom qui trouvent qu’elle écrit de façon trop osée. Mais ils lui donnent carte blanche quand ils entendent Laetitia énoncer sa déception. De son côté, Kevin est victime d’un quiproquo avec Emilie…



Les lycéens attendent beaucoup du forum des métiers avec l’intervention d’un réalisateur. Finalement, c’est Eric qui le remplace. Devant la déception des élèves, il improvise un cours de self-défense…

Plus belle la vie – vidéo extrait de l’épisode 3972 du 14 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur france.tv en cliquant ici

A lire aussi, nos infos exclusives sur la suite de Plus belle la vie en cliquant ici

