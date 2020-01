Audiences access 13 janvier 2020 : « N’oubliez pas les paroles » net leader avant 20 heures, « Quotidien » au top

Audiences access 13 janvier 2020. Après les audiences prime, voici les audiences de l’access prime-time de ce lundi soir du 13 janvier. Et avant 20 heures, domination nette et sans bavure pour Nagui et « N’oubliez pas les paroles ». Il faut dire que Margaux continue son incroyable parcours et vise désormais le top 3 des plus grands maestros.



Une aventure exceptionnelle pour une brillante et sympathique candidate que certains voient déjà devenir n°1. En attendant, son ascension fascine. Hier soir pas moins de 4 millions de fidèles et 19.8% de part de marché.

Toujours avant 20 heures, le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » résiste tant bien que mal. Hier soir 3.55 millions de fidèles et 17.4% de part de marché pour l’épisode du jour.



On retrouve ensuite « Le 19/20 national » de France 3 avec 2.91 millions de téléspectateurs (pda 13.9%)

Le 19.45 de M6 affiche pour sa part 2.72 millions de personnes informées et 12.3% de pda.

Enfin l’émission « Chasseurs d’appart’ : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » s’est contentée de 1.18 million de personnes (pda 6.8%)

Audiences access 13 janvier 2020 : autres chiffres

Les talks

Du côté des talks « Quotidien » continue de dominer TPMP même si ce dernier affiche de belles performances.

Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 1.06 million de téléspectateurs (pda 5)

✔️ Deuxième partie : 1.83 million de téléspectateurs (pda 7.6%)

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 1.09 million de téléspectateurs (pda 4.9%)

✔️ Deuxième partie : 1.35 million de téléspectateurs (pda 5.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.49 million de téléspectateurs (pda 7.8%)

✔️ C à vous, la suite : 509.000 téléspectateurs (pda 2.2%)

Après 20 heures, hors JT

Du côté des fictions quotidiennes de l’après 20 heures, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de largement dominer. Hier soir nos couples ont amusé 4.19 millions de personnes soit 17.4 % des téléspectateurs.

Succès pour « Un si grand soleil » sur France 2 avec 3.84 millions de mordus et 16% de part de marché pour l’épisode du jour.

Ça reste délicat pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.08 millions de fans et 12.8% de part de marché. Cela reste assez faible.

Télé-réalité

Du côté de la télé-réalité, « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 ont rassemblé 679.000 téléspectateurs pour 2.9 % de pda.

Quant à « La villa des coeurs brisés » de TFX, elle a ému 362.000 romantiques (pda 1.9%).

