Audiences access 21 janvier 2020 : record historique pour « Quotidien », « N’oubliez pas les paroles » toujours leader avant 20 heures

Audiences access 21 janvier 2020. Comme chaque jour, et après les audiences prime, voici les audiences access de la veille au soir. Et on commence exceptionnellement par l’audience des 3 principaux talks car un record historique est tombé.



Les talks

Et le record est à mettre à l’actif de « Quotidien » sur TMC qui affiche sa meilleure pda historique avec sa seconde partie.



Quotidien (TMC)

✔️ Première partie : 977.000 téléspectateurs (pda 4.7%)

✔️ Deuxième partie : 1.91 million de téléspectateurs (pda 8.1% – meilleure pda historique)

💬 Un Vendéen et un Ch’ti réunis au cinéma : Philippe Katerine et Dany Boon sont sur le plateau de #Quotidien pour « Lion » en salle le 29 janvier 🎬 pic.twitter.com/RvUwIT9gGe — Quotidien (@Qofficiel) January 21, 2020

TPMP (C8)

✔️ Première partie : 864.000 téléspectateurs (pda 3.8%)

✔️ Deuxième partie : 1.32 million de téléspectateurs (pda 5.6%)

C à vous (France 5)

✔️ C à vous : 1.29 million de téléspectateurs (pda 6.7%)

✔️ C à vous, la suite : 512.000 téléspectateurs (pda 2.3%)

Audiences access 21 janvier 2020 : autres chiffres

Et sinon avant 20 heures, « N’oubliez pas les paroles » est largement en tête avec 4.12 millions de fidèles et 20.7% de part de marché pour la 41ème victoire de Margaux.

Le feuilleton de TF1 « Demain nous appartient » est en difficulté avec 3.34 millions de téléspectateurs et 16.5% de part de marché.

« Le 19/20 national » de France 3 complète le podium avec 2.92 millions de téléspectateurs pour 14.1% de pda.

De son côté « Le 19.45 » de M6 n’a informé que 2.81 millions de Français (pda 12.9%)

Quant à l’émission de M6 « Chasseurs d’appart : Qui peut battre Stéphane Plaza ? » elle voit ses performances orientées à la hausse avec 1.34 million de fidèles (pda 7.7%)

Après 20 heures, hors JT

Après 20 heures, et hors JT, les « Scènes de ménages » de M6 continuent de largement dominer. Hier soir nos couples ont amusé 3.93 millions de personnes soit 16.6 % de l’ensemble du public.

« Un si grand soleil » sur France 2 a pour sa part réuni 3.34 millions de fans soit 14.2% des téléspectateurs.

Petite éclaircie pour « Plus belle la vie » sur France 3 avec 3.26 millions de mistraliens et 13.8% de part de marché.

Télé-réalité

On termine comme toujours par la télé-réalité/ « Les princes et les princesses de l’amour » de W9 affichent une belle performance avec 738.000 téléspectateurs pour 3.2 % de pda.

« La villa des coeurs brisés » de TFX a de son côté rassemblé 447.000 personnes (pda 2.4%).

