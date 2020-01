« N’oubliez pas les paroles » classement : Margaux dépasse Renaud et devient la 2ème plus grande maestro (vidéo)

« N’oubliez pas les paroles » : classement. C’est fait ! Ce soir Margaux a détrôné Renaud de sa deuxième place du classement des 16 plus grands champions du jeu de Nagui ! Avec 20.000 euros de plus dans sa cagnotte, elle est devenue la seconde plus grande maestro de tous les temps.



Si dans la première émission, Margaux n’a strictement rien remporté, elle s’est bien rattrapée dans la seconde en gagnant la somme maximale, à savoir 20.000 euros.

Au total, et après 41 victoires, Margaux est désormais à la tête de 404 000 €. Elle dépasse donc Renaud et ses 391 000 €. Et ce n’est pas fini pour elle. Elle n’est désormais plus qu’à 6.000 € de Kevin, plus grand maestro de l’histoire depuis juillet 2018 !



« N’oubliez pas les paroles » : classement des maestros

L’occasion d’une petite mise à jour du classement des 16 plus grands maestros de l’histoire du jeu.

1 Kevin (juin – juillet 2018) : 410 000 €

2 Margaux (en cours) : 404 000 €

3 Renaud (décembre 2018 – janvier 2019) : 391 000 €

4 Hervé (mai – juin 2016) : 361 000 €

5 Violaine (mars 2016) : 242 000 €

6 Coralie (mars – avril 2019) : 227 000 €

7 Micka (juillet 2019) :213 000 €

8 Lucile (avril 2015) : 202 000 €

9 Franck (mars – avril 2018) : 189 000 €

10 Héloïse (novembre 2017) : 185 000 €

11 Denis (octobre 2015) : 184 000 €

12 Soriana (juin – juillet 2017) :177 000 €

13 Aline (mars – avril 2017) : 169 000 €

14 Toni (décembre 2017) : 162 000 €

15 Julien (juin 2015) : 161 000 €

16 Laurent (janvier 2017) : 159 000 €

« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 18h40 en suivant ce lien…

🎤 Accès direct au replay de l’émission de 19h20 en suivant ce lien…

« N’oubliez pas les paroles » revient demain soir dès 18h40 sur France 2. Margaux deviendra t-elle la n°1 ?

