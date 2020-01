Pamela Anderson s’est mariée pour la 5ème fois !

Moins d’un an après sa rupture avec le footballeur français Adil Rami, Pamela Anderson s’est mariée pour la cinquième fois ! L’actrice de la série culte « Alerte à Malibu » a dit oui au magnat du cinéma Jon Peters, âgé de 22 ans de plus qu’elle, lors d’une cérémonie discrète à Malibu, en Californie, lundi.

Un retour de flamme puisque ce mariage intervient plus de 30 ans après leurs première sortie en couple, selon The Hollywood Reporter.



Pamela Anderson et Jon Peters se sont remis ensemble après la rupture de Pamela et Adil.

Jon Peters, 74 ans, a annoncé leur mariage dans un communiqué de presse, insistant sur le fait qu’il n’a jamais eu d’yeux que pour Pamela Anderson.



« Pamela n’a jamais vu son plein potentiel en tant qu’artiste. Elle n’a pas encore brillé d’une manière réelle. Il y a bien plus que ce qu’elle pense, sinon je ne l’aimerais pas autant. (…) Il y a de belles femmes partout. Je pourrais avoir le choix, mais – depuis 35 ans – je ne voulais que Pamela. Elle me rend sauvage, dans le bon sens. Elle m’inspire. Je la protège et la traite comme elle mérite d’être traitée. » a déclaré le producteur du film « A star is born ».

« Nous nous comprenons et nous respectons. Nous nous aimons sans conditions. Je suis une femme chanceuse » a confié Pamela Anderson, 52 ans.

Elle a auparavant été mariée au rockeur Tommy Lee (le père de ses deux fils), Kid Rock, et Rick Salomon, qu’elle a épousé deux fois. Quant à Jon Peters, il en est lui aussi à son cinquième mariage et est l’heureux papa de cinq enfants.

