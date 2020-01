Audiences prime 11 janvier 2020 : « La chanson secrète » leader, « Boyard Land » en difficulté

Audiences prime 11 janvier 2020. Hier soir nouveau succès pour le divertissement de TF1 « La chanson secrète ». Présenté par Nikos Aliagas, ce numéro inédit a réuni 3.39 millions de téléspectateurs pour une part d’audience moyenne de 19.3% sur l’ensemble du public et de 25.8% auprès des fameuses ménagères de moins de 50 ans.



ANNONCES





Notez de belles performances sur cibles avec 31 % de PdA sur les 15-24 ans, 29% sur les 15-34 ans ou bien encore 23% sur les 25-49 ans.

Audiences prime 11 janvier 2020 : autres chaînes

En second position on retrouve le Commissaire Magellan de France 3 dont la chaîne proposait l’épisode en rediffusion « Rose sanglante ». Hier soir encore 3.33 millions de fidèles et 17% de part de marché.



ANNONCES





📺 #Audiences

Commissaire Magellan en 2ème position des chaînes en prime avec l’épisode « Rose sanglante » avec Jacques Spiesser et @VanessaDemouy hier soir ! 👏🏻🏆 ✅ près de 3,3 M de tvsp

✅ 17 % de Pda pic.twitter.com/8FP0ppj9lK — France3ServicePresse (@France3Presse) January 12, 2020

France 2 complète le podium avec le dernier numéro de « Boyard Land » saison 1. Oui mais l’émission passe pour la première fois sous la barre des 2 millions de téléspectateurs avec seulement 1.83 million de personnes cette fois (pda 9.8%).

M6 est juste derrière avec sa série « Hawaii 5-0 » Le premier épisode inédit de la soirée affiche 1.72 million de fans pour 8.6% de part de marché. Le second a fait un peu moins bien avec seulement 1.60 million de téléspectateurs.

Arte complète le top 5 avec son documentaire « Le royaume perdu des pharaons noirs » vu par 1,14 million de passionnés d’histoire, soit 5,8% des téléspectateurs.

4.58 / 5 ( 19 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES