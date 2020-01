« La chanson secrète » vidéos : le stress des invités de ce soir en images…

ANNONCES





« La chanson secrète » vidéos du samedi 11 janvier 2020. Comme annoncé dans le courant du mois de décembre, l’émission de Nikos Aliagas « La chanson secrète » revient ce soir pour un numéro 100% inédit. À suivre dès 21h05 sur TF1 puis en replay et streaming vidéo sur MYTF1.



ANNONCES





On ne reviendra pas sur le principe de cette émission que vous connaissez déjà très bien. Plutôt que vous en rabâcher une nouvelle fois le concept, faisons simplement le point sur la liste des invités de ce soir…

Les invités de Nikos Aliagas

RICHARD BERRY, FAUVE HAUTOT, PIERRE PALMADE, DADJU, ARNAUD DUCRET, MICHEL FUGAIN, LORIE PESTER, DAVID HALLYDAY ou bien encore DENIS BROGNIART.



ANNONCES





« La chanson secrète » vidéos : des invités en stress

Et si les artistes invités par Nikos Aliagas connaissent eux aussi le fonctionnement de l’émission, ils ne savent absolument rien de ce qui va se passer. Qui est venu chanter pour eux ? Quelle chanson a été choisie ?

Inutile de vous préciser que le stress monte d’un cran une fois que nos personnalités prennent place dans le fameux fauteuil blanc.

C’est par exemple le cas de DADJU ! « C’est un stress de ouf d’être là » a déclaré le chanteur en attendant sa chanson…

#LaChansonSecrète

"Une invitation à la chanson secrète on ne peut pas dire non. Ça se refuse pas."

⏰RDV demain à 21h05 sur @TF1 pour découvrir la chanson secrète de @Dadju ! pic.twitter.com/KLUVnn9BX0 — MYTF1 (@MYTF1) January 10, 2020

« Je suis un peu en stress parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer » a pour sa part déclaré la superbe Fauve Hautot…

"Je suis un peu en stress parce que je ne sais pas du tout ce qui va se passer." 😅

Découvrez #LaChansonSecrète de @FauveHautot samedi à 21h05 avec @NikosAliagas !

avec @RFMFrance pic.twitter.com/b47Dsa3dpF — TF1 (@TF1) January 10, 2020

De son côté on sent bien que Michel Fugain appréhende un peu sa surprise…

"La surprise s'est barrée peut-être déjà ?" 😄

Découvrez #LaChansonSecrète de Michel Fugain samedi à 21h05 avec @NikosAliagas ! pic.twitter.com/wvfGLcq73C — TF1 (@TF1) January 10, 2020

Mais rassurez-vous tout se finit bien pour tout le monde. Au programme ce soir, et après le stress bien naturel des invités, il y aura et surtout de la joie, de la bonne humeur et une petite dose d’émotion.

« La chanson secrète » c’est ce soir dès 21h05 sur TF1. Soyez fidèles !

4.89 / 5 ( 28 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES