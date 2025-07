13h15 le samedi du 12 juillet : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le samedi du 12 juillet 2025 : le sommaire aujourd'hui – Nouveau numéro de « 13h15 le samedi » cet après-midi avec Laurent Delahousse.





Rendez-vous dès 13h15 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







13h15 le samedi du 12 juillet 2025 : le sommaire

Dans le cadre de sa série « Le feuilleton des Français », le magazine est allé au plus près du terrain, au cœur de l’actualité, à la rencontre de celles et ceux qui refusent de baisser les bras.

Pendant plusieurs mois, les équipes de « 13h15 » ont suivi des citoyens engagés, des Français déterminés à faire entendre leur voix. Qu’il s’agisse de préserver leur école, de sauver leur commerce ou de faire vivre leur exploitation, ces femmes et ces hommes se battent chaque jour avec énergie et conviction, prêts à déplacer des montagnes.



Cet été, « 13h15 le samedi » revient sur les histoires marquantes de la saison 2024/2025. Parmi elles, celle de Monique, dans les Hauts-de-France, qui lutte pour éviter la liquidation judiciaire de son bar, Au Cheval Blanc. Celle aussi de Lou-Anne, jeune agricultrice passionnée qui veut vivre de son métier malgré les difficultés du secteur. Ou encore celle du rabbin Haïm Bendao, qui, en pleine guerre entre Israël et le Hamas, porte un message de paix et de dialogue interreligieux dans les quartiers nord de Marseille.

Leur ténacité finira-t-elle par porter ses fruits ?