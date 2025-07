Ici Tout Commence spoilers : Kelly accouche, des retours, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 14 au 18 juillet 2025)

Publicité





Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 14 au 18 juillet 2025 – Déjà curieux d’en savoir plus ce qui va se passer la semaine prochaine pour dans votre série quotidienne « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque samedi, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.











On peut vous dire que la semaine va être marquée par l’accouchement de Kelly ! La jeune femme donne naissance à un petit garçon mercredi alors qu’Antoine et Laetitia font leur grand retour à l’institut. Laetitia a un problème de transport et loupe l’accouchement.

Pendant ce temps là, Joséphine fait elle aussi son retour à l’institut. Et Emmanuel met la pression à la brigade des majors afin d’être au top pour le concours de la meilleure école de cuisine de France, qui approche à grands pas.

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 14 au 18 juillet 2025

Lundi 14 juillet 2025 (épisode 1218) : Pour Kelly, Souleymane a le beau rôle. En service, Jasmine hausse le ton. A la ferme, Stanislas a la chair de poule.

Mardi 15 juillet 2025 (épisode 1219) : Au restaurant éphémère, Kelly et Souleymane font l’autruche. Chez Teyssier, Bérénice perd du terrain. De leur côté, Claire et Olivia accordent leurs violons

Mercredi 16 juillet 2025 (épisode 1220) : Laetitia arrive après la bataille. Pour sa part, Stanislas reprend du poil de la bête. A L’institut, Claire et Olivia jouent des coudes.

Jeudi 17 juillet 2025 (épisode 1221) : A l’hôpital, Antoine et Laetitia préparent le terrain. Face à Tom, Joséphine joue le jeu. De son côté, Teyssier a la main lourde.

Vendredi 18 juillet 2025 (épisode 1222) : Antoine et Laetitia collent aux basques de Kelly et Souleymane. Face à la brigade des majors, Teyssier resserre les boulons.



VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 14 au 18 juillet 2025

