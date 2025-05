« Tirailleurs » : histoire et interprètes du film inédit ce soir sur France 2 (25 mai 2025)

Publicité





« Tirailleurs », c’est le film inédit qui vous attend ce soir, dimanche 25 mai 2025, sur France 2. Un film de et avec Maïwenn aux côté de Johnny Depp et Benjamin Lavernhe dans les rôles principaux.





A découvrir dès 21h10 sur France 2 ou en streaming vidéo sur France.TV







Publicité





« Tirailleurs » : l’histoire

En 1917, Bakary Diallo s’engage dans l’armée française pour retrouver son fils de 17 ans, Thierno, enrôlé de force. Envoyés ensemble sur le front, père et fils font face à l’horreur de la guerre. Tandis que Thierno, entraîné par un officier fougueux, s’émancipe et découvre les réalités du combat, Bakary lutte de toutes ses forces pour le protéger et le ramener vivant.



Publicité





Avec Omar Sy, Alassane Diong, Jonas Bloquet, Bamar Kane, Alassane Sy, Aminata Wone, François Chattot, Clément Sambou, Oumar Sey, Léa Carne, Aristide Tarnagda, et Indjai Caramo

La bande-annonce

Et on termine bien sûr avec la bande-annonce de votre film.

« Tirailleurs » c’est ce soir, dimanche 25 mai 2025, dès 21h10 sur France 2.