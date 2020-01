« The Voice » vidéo saison 9 : Lara Fabian touchée en plein coeur (vidéo)

« The Voice » vidéo saison 9. J-1 avant le grand et très attendu retour de « The Voice » ! C’est en effet demain soir, samedi 18 janvier 2020, que le plus célèbre télé-crochet revient sur TF1 pour une saison inédite placée sous le signe d’un retour aux fondamentaux qui ont fait le succès du programme.



Pour autant cette saison sera aussi celle des nouveautés. Nouveaux fauteuils, nouvelles règles et nouveaux coachs.

Cette saison les talents devront en effet convaincre Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.

Et on peut d’ores et déjà vous le dire, l’émotion sera au rendez-vous cette année. Vous allez d’ailleurs en avoir un petit aperçu sur les images que nous allons vous proposer maintenant…



« The Voice » vidéo saison 9

Comme vous allez pouvoir le constater, un talent va mettre tout le monde d’accord en touchant en plein coeur nos 4 coachs. Particulièrement touchée, Lara Fabian aura bien du mal à retenir ses larmes.

Des images qui augurent d’une saison exceptionnelle et que nous avons déjà hâte de partager avec vous.

Regardez ces images et laissez vous emporter par l’émotion …

Plus de talents, plus d’émotions, plus de kiff ? Rendez-vous ce samedi 18 janvier 2020 sur TF1 et MYTF1 pour la nouvelle saison de « The Voice » présentée cette année encore par l’excellent Nikos Aliagas.

