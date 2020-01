Audience « The Voice » saison 9 : à J+7, les chiffres s’envolent !

Audience « The Voice » saison 9. La semaine dernière TF1 lançait la toute nouvelle saison de son télé-crochet « The Voice ». Une saison renouvelée et riche en surprises avec notamment un jury totalement inédit : Lara Fabian, Amel Bent, Marc Lavoine et Pascal Obispo.



Et alors que les premiers chiffres qui sont tombés au lendemain de la diffusion étaient déjà très bons, ceux des visionnages en replay viennent désormais s’ajouter. C’est ce qu’on appelle l’audience à J+7 !

Audience « The Voice » saison 9 à J+7 : émission de lancement

Ainsi, et à J+7, le lancement de cette nouvelle saison de « THE VOICE » a rassemblé au total 5.9 millions de téléspectateurs pour 30% de part de marché. Grâce aux replay, l’émission affiche ainsi un gain de 717 000 téléspectateurs.



#Audiences J+7 @TF1 +717 000 tvsp à J+7 pour le lancement de #TheVoice2020 sur @TF1 diffusé Sa 18/01

Véritable succès d’audience auprès de ttes les cibles 📌 5.9M tvsp (+717 000 tvsp) ✅30% PdA 4+

✅46% PdA Frda-50

✅49% PdA 4-14 ans

✅40% PdA 15-24 ans

✅40% PdA 15-34 ans pic.twitter.com/BxdmLR9l5g — TF1 Pro (@TF1Pro) January 26, 2020

Notez également que l’émission a réalisé un pic d’audience à 6.7 millions de téléspectateurs, et jusqu’à 43% de PdA auprès de l’ensemble du public.

Si l’on additionne tout ça, ce grand divertissement est donc arrivé très largement en tête des audiences en réunissant l’ensemble de la famille avec :

– 45.5 % PdA auprès des Femmes de moins de 50 ans RdA (RdA, responsables des achats, ndrl)

– 40 % PdA auprès des 25 à 49 ans

– 49 % PdA auprès des enfants de 4 à 14 ans

– 40 % PdA auprès des 15-24 ans

– 40 % PdA auprès des 15-34 ans

Et hier soir ?

Pour ceux qui auraient loupé l’info, l’émission d’hier a réuni en audience veille 5.04 millions de téléspectateurs pour 27% de part de marché. Un succès confirmé donc et qui devrait s’amplifier encore une fois que les replay seront comptabilisés. Mais il faudra patienter jusqu’à dimanche prochain pour connaître les chiffres.

Rendez-vous samedi prochain pour la suite des auditions à l'aveugle avec notre quatuor de coachs 100% inédit et bien sûr l'ami Nikos Aliagas.

Rendez-vous samedi prochain pour la suite des auditions à l’aveugle avec notre quatuor de coachs 100% inédit et bien sûr l’ami Nikos Aliagas.

