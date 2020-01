Ce soir sur France 3 « Mr Wolff » avec Ben Affleck (vidéo)

« Mr Wolff » est le titre du film inédit en clair que vous propose ce soir France 3 dès 21h05. Signé Gavin O’Connor, il met en scène Ben Affleck, Anna Kendrick ou bien encore J.K Simmon… À découvrir également en streaming vidéo via la fonction de FranceTV.



Avant d’en découvrir quelques images, petite présentation de votre film…

« Mr Wolff » en quelques lignes

Synopsis : Petit génie des mathématiques, Christian Wolff est plus à l’aise avec les chiffres qu’avec les gens. Expert-comptable dans le civil, il travaille en réalité pour plusieurs organisations mafieuses parmi les plus dangereuses au monde. Lorsque la brigade anti-criminalité du ministère des Finances s’intéresse d’un peu trop près à ses affaires, Christian cherche à faire diversion : il accepte de vérifier les comptes d’une entreprise de robotique ayant pignon sur rue. Problème : la comptable de la société a décelé un détournement de fonds de plusieurs millions de dollars. Tandis que Christian épluche les comptes et découvre les rouages de l’escroquerie, les cadavres s’accumulent…

Le saviez-vous ?

📽️ Malgré quelques bonnes critiques, le film n’a pas été un énorme succès en salles. En France, il s’est contenté d’un peu moins de 320.000 entrées



📽️ C’est en fait le producteur Mark Williams qui est à l’origine de ce projet. Il en a eu l’idée puis l’a confiée à Bill Dubuque, un auteur avec lequel il avait déjà collaboré.

📽️ Dans ce film, le personnage campé par Ben Affleck souffre d’autisme. Pour mieux préparer son rôle, il a rencontré de nombreux spécialistes.

Vidéo

Et on termine comme toujours ou presque par les images qui vont avec…

Personne n'a envie de l'avoir comme ennemi… Découvrez Ben Affleck en tueur à gages dans « Mr Wolff », demain à 21.05 ! 🎬🍿 pic.twitter.com/8r7lnELkoe — France 3 (@France3tv) January 15, 2020

Bonne soirée télé avec « Mr Wolff » , ce soir sur France 3.

