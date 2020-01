« FBI »du 16 janvier 2020 : vos épisodes de ce soir (vidéo)

« FBI » du 16 janvier 2020. Ce soir sur M6 suite de la saison 1 inédite de votre série « FBI ». Si vous ne savez pas de quoi on parle, retrouvez-en un brève présentation ICI. Ce soir M6 vous propose d’en découvrir 3 nouveaux épisodes, les n°4, 5, et 6. À voir également en replay et streaming gratuit sur 6play.



« FBI » du 16 janvier 2020

Saison 1 – épisode 4 : La traque

Un sniper tue trois personnes en plein centre d’affaires. Les premières investigations désignent un assistant du procureur comme cible présumée. Mais cette théorie est vite contredite quand d’autres victimes sont à déplorer dans un quartier résidentiel. Les agents Bell et Zidan enquêtent sur ces fusillades avant que le nombre de tués n’augmente mais les motivations du tireur restent obscures…

Saison 1 – épisode 5 : Scénario catastrophe

Lors d’un exercice de sécurité sur un site nucléaire, un membre du bureau de l’inspecteur général est retrouvé assassiné. Le décès de l’inspecteur semble lié à un acte de sabotage dans une des piscines d’entreposage. Le bureau new-yorkais du FBI mène l’enquête sur une affaire qui pourrait compromettre la sécurité du territoire…

Saison 1 – épisode 6 : La rançon

Le sénateur Gary Lynch se présente aux élections. Quand sa petite fille est kidnappée, il fait appel au FBI. Mais, dans ce genre d’affaire, il faut aller vite ; Maggie et OA le savent bien. Afin de retrouver la fillette indemne et dans les temps, les agents du FBI vont devoir fouiller le passé du sénateur pour déterminer les éventuels proches impliqués…



Quelle audience en seconde semaine ?

Débuts encourageants la semaine dernière pour « FBI ». 2.27 millions curieux, soit 10.5% des téléspectateurs, ont découvert les deux premiers épisodes.

