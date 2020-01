« 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ou demain ? Ultime indice en cadeau…

« 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse trouvée aujourd’hui ou demain ? C’est la question que vous vous posez très certainement après l’émission d’hier. Normal puisqu’il ne reste désormais plus que 7 cases sur cette énorme étoile mystérieuse, « la plus grosse ayant été proposée dans le jeu » se plaît à rappeler régulièrement Jean-Luc Reichmann. Si nous connaissons de notre côté la date exacte à laquelle cette étoile va tomber, nous vous laissons un brin de suspense et vous invitons à vous brancher sur TF1 aujourd’hui dès 12 heures pour obtenir la réponse (ou pas)…



En attendant sachez qu’Éric n’a que très peu brillé hier midi. À peine 100 euros à partager, soit 50 euros de plus pour sa cagnotte déjà bien remplie (224.011 euros pour le moment, ndrl). Et déjà les haters s’amusent à imaginer un complot de la production (sur les réseaux sociaux, ndrl) afin d’empêcher Éric de gagner trop vite. Et oui car plus il gagne d’argent, plus les cases s’envolent. Alors pour faire durer un peu le suspense, on lui mettrait des questions un peu plus difficiles. Ce qui est amusant c’est que ce sont généralement les mêmes qui, le reste du temps, affirment qu’Éric est favorisé. Bref, passons…

Sinon sachez que notre maître de midi est loin de la bonne réponse, enfin dans l’état actuel des choses. Hier midi il a proposé le nom de Charlize Theron. Pourquoi ? Parce que l’actrice a tourné dans cette ville et y a reçu un Ours d’argent pour son rôle dans « Monster ». Pour info l’Ours d’argent de la meilleure actrice est l’une des récompenses remises lors du Festival de Berlin.



« Les 12 coups de midi » : l’étoile mystérieuse et les noms déjà proposés

Nicola Sirkis, Ryan Gosling, Charles Trenet, Michel Galabru, Jean-Louis Aubert, Fernandel, Tom Hanks, Victoria Abril, Franck Sinatra, Robert de Niro, Sylvester Stallone, Fabrice Luchini et Coluche, Jean-Paul Belmondo, Yves Montand, Christophe, Pascal Obispo, Nikos Aliagas, Zinedine Zidane, Diane Kruger, David Bowie, Kennedy, Évelyne Dhéliat, Gisele Bündchen, Richard Bohringer, Romy Schneider, Karl Lagerfeld, Thomas Pesquet, Franck Dubosc, Laetitia Casta, Bourvil, Bruce Willis, Tomer Sisley, Michel Drucker, Malika Menard, David Trézèguet, Jacques Dutronc, Salma Hayek, Arielle Dombasle, Marcel Amont, Charlize Theron

Rappel des indices

🇩🇪 La porte de Brandebourg de Berlin : ce chanteur américain est passé par Berlin où il a accompagné un chanteur fort célèbre. C’est toujours dans cette ville qu’il a écrit et enregistré plusieurs albums dont une célèbre trilogie…

🌙 La lune : en rapport avec l’un de ses titres.

🐶 Le chien : également pour l’un de ses titres mais aussi, on l’imagine en tout cas, pour son engagement en faveur de la cause animale…

🥖 La baguette : francophile convaincu, il est un amoureux de la culture française. Des titres dans la langue de Molière figurent d’ailleurs sur certains de ses albums. Notez qu’il a été fait Chevalier des arts et des lettres puis, quelques années plus tard, promu au rang de Commandeur de l’ordre des arts et des lettres.

🌵 Le cactus : en rapport avec un film dont il a signé la bande-originale ou, selon le Chasseur d’Etoile de Youtube, parce son surnom est l’Iguane et qu’un iguane ça mange des cactus?

🏴‍☠️ Un drakkar : par rapport à ses origines

🎁 Notre cadeau : il a été le leader d’un groupe, The Stooges. Rappelons qu’il s’agit d’un chanteur américain dont le look et le jeu de scène ne passent généralement pas inaperçus.

Vidéo

Hier Jean-Luc Reichmann a donné la parole à une téléspectatrice qui a remporté un beau voyage. Un moyen comme un autre de faire taire tous ceux qui clament haut et fort que les cadeaux ne sont jamais distribués. Regardez…

Quand un huissier vous appelle, ça se passe comment ⁉️…

Alicia témoigne.

Quand le rêve devient réalité… Regardez 😊 #les12coupsdemidi @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/DOpWy2Ofsu — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 15, 2020

Retrouvez les « 12 coups de midi » aujourd’hui, jeudi 16 janvier 2020, dès 12 heures sur TF1 et comme toujours en replay et streaming sur MYTF1.

