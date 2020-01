« Le grand concours des animateurs » de TF1 : avec Nikos Aliagas, Arthur, Camille Combal… ce vendredi 10 janvier 2020

ANNONCES





« Le grand concours des animateurs » de TF1 revient ! Mais cette fois seuls les animateurs de la chaîne participent à cette édition spéciale au profit des Pièces Jaunes. Rendez-vous le vendredi 10 janvier 2020 à 21h05 sur la chaîne mais aussi en replay et streaming gratuit sur MYTF1.



Pour la première fois Laurence Boccolini réunira face à elle les figures emblématiques de TF1

« Le grand concours des animateurs » de TF1 : participants

Prêts à tout pour gagner, vos animateurs préférés vont s’affronter et combiner bonne humeur et mauvaise foi légendaire avec toujours un seul objectif : remporter cette édition et repartir avec le trophée tant convoité !

Les invités :



Nikos Aliagas, Julien Arnaud, Arthur, Christophe Beaugrand, Louis Bodin, Denis Brogniart, Camille Combal, Valérie Damidot, Elsa Fayer, Karine Ferri, Anaïs Grangerac, Grégoire Margotton, Laurent Mariotte, Chris Marques, Iris Mittenaere, Jean-Pierre Pernaut, Jean-Luc Reichmann, Alessandra Sublet et Sylvie Tellier.

Une grande soirée de rire, de culture générale et pleine de surprises en perspective !

Sur les réseaux sociaux, suivez l’émission avec le hashtag #LGCDA.

