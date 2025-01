Le Grand Concours du 28 janvier : les invités de la spéciale 50 ans de TF1 ce soir

Publicité





Le Grand Concours du 28 janvier 2025 – Ce mardi soir, Arthur est aux commandes d’un nouveau numéro inédit du Grand concours. Quels sont les invités d’Arthur ce soir pour la spéciale 50 ans de TF1 ? On vous dit tout !





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur TF1+.







Le Grand Concours du 28 janvier 2025 : les invités de ce soir

Préparez-vous pour une nouvelle édition du « Grand Concours » riche en surprises ! Pour célébrer cet anniversaire exceptionnel, Arthur vous propose une émission unique mettant à l’honneur 26 figures emblématiques de TF1. Ces personnalités, qui ont marqué l’histoire de la chaîne et continuent de captiver les téléspectateurs, seront réunies pour une soirée mémorable.

Au programme, retrouvez : Nikos Aliagas, Camille Combal, Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, Grégoire Margotton, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Anaïs Grangerac, Inès Vandamme, Karima Charni, Laurent Mariotte, Chris Marques, Sylvie Tellier, Karine Ferri, Valérie Damidot, Jean-Pierre Gagick, Alexandre Devoise, Isabelle Ithurburu, Marie-Ange Nardi, Bruce Toussaint, Nicolas Canteloup, Thomas Mekhiche, Elsa Fayer, Tatiana Silva, Jean-Baptiste Boursier et Philippe Risoli.



Entre fous rires, nostalgie et compétition amicale, ces invités s’affronteront lors de 2 manches palpitantes suivies d’une finale électrisante. Dans ce quiz où culture générale et bonne humeur sont les maîtres-mots, chaque personnalité devra faire preuve de vivacité d’esprit et de concentration

VIDÉO Le Grand Concours du 28 janvier, extrait vidéo

vidéo à venir

« Le Grand Concours » c’est ce soir, mardi 28 janvier 2025, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de TF1+.