« Clem » saison 10 : ce qui vous attend (spoilers)

« Clem » saison 10 c’est pour très bientôt sur TF1. Au casting de cette nouvelle saison dont attend toujours la date de diffusion, vous retrouverez Lucie Lucas, Augustin Galiana, Joséphine Berry, Carole Richert, Jean Dell, Thomas Chomel, Elina Salomon, Yann Sundberg, Maeva Pasquali, Guillaume Faure, Lily Nambininsoa, Elsa Houben, Juliette Augert , Emmanuelle Bouaziz, Cristiana Reali ou bien encore Juliette Arnaud.



« Clem » saison 10 : ce qui vous attend…

S’il n’est bien sûr pas question de tuer le suspense, on peut quand même vous en dire un peu plus sur cette nouvelle saison qui s’annonce…

🚨 ATTENTION SPOILERS

Ne lisez pas la suite

si vous ne voulez pas savoir🚨

Alors que Clem croit enfin trouver un nouvel équilibre avec son nouveau job et son histoire d’amour avec Fred, le kiné qui a veillé sur elle pendant sa longue rééducation, elle devra rapidement mener un douloureux combat pour aider sa fille Emma et lutter contre l’injustice. Pendant ce temps, Val, son ado de 16 ans découvrira, lui, les joies et les peines de l’amour mais aussi celles de l’engagement et des convictions. Jusqu’où les mèneront-elles ? Quant à Adrian, nouveau père célibataire et sans emploi, il va devoir faire des choix auxquels il n’était pas préparé. Salomé, jeune interne en médecine et pompier volontaire au bord du burn out affrontera de lourdes culpabilités avant de parvenir à reprendre le chemin de la confiance.



Pour Marie-France et Michel, pas facile non plus de faire face aux premiers tumultes de l’adolescence de la jeune Victoire tout en accueillant Izia sous leur toit. Sans oublier que le responsable de l’accident de voiture qui tué Caro et plongé Clem dans le coma pendant si longtemps est toujours dans la nature et pourrait bien encore nous surprendre…

Alors avez-vous hâte vous aussi de retrouver « Clem ». Si on ne connaît pas encore la date de diffusion officielle, on imagine que TF1 pourrait opter pour une diffusion à partir de la mi-mai, tout comme la saison précédente. Mais bon l’info reste à prendre avec des pincettes. On vous en dit plus très vite.

