Demain nous appartient en avance : Bart recraque pour Hugo (résumé + vidéo épisode 641 DNA du 17 janvier 2020)

Demain nous appartient en avance : résumé et vidéo de l’épisode 641 du vendredi 17 janvier 2020 –Ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient », Chloé doit absolument réussir à maîtriser son addiction au sucre… Et c’est pas gagné ! Mais elle se confie à Sandrine et semble avoir pris conscience du problème.

Un épisode inédit à découvrir dès 19h20 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1 ici.



ANNONCES





Demain nous appartient – résumé de l’épisode 641

Bart et Hugo se retrouvent enfin. L’occasion pour eux d’apprendre à nouveau à se connaître et apprécier les moments passés ensemble. Bart profite d’une session de kitesurf pour remercier chaleureusement Hugo d’être là pour lui dans un moment compliqué. Une parenthèse pleine de légèreté donnant lieu à une étreinte intime entre les deux jeunes hommes. Le début d’un nouveau départ pour Bart et Hugo ?

De son côté, Martin et Karim s’opposent sur la façon d’aborder un suspect. Le dialogue entre Sofia et William semble impossible. Aux grands maux les grands remèdes, les Delcourt trouvent une solution inventive au problème de Chloé.



ANNONCES





Demain nous appartient – vidéo extrait de l’épisode 641 du 17 janvier

▶ La vidéo ne se lance pas ? Pas de panique, vous pouvez la regarder directement sur MYTF1 en cliquant ici

Pour ne rien louper des infos et replay de Demain nous appartient, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Demain nous appartient, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 19h20 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.

Aucun vote actuellement

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES