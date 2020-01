« Les 12 coups de midi » du 17 janvier : en proposant Iggy Pop, Éric trouve l’étoile mystérieuse (explication des indices)

« Les 12 coups de midi » du 17 janvier 2020. On vous avait prévenu et c’est ce qui s’est passé. C’est aujourd’hui qu’Éric a décroché l’étoile mystérieuse derrière laquelle se cachait le chanteur américain Iggy Pop. En même temps il ne restait plus aucune case sur cette fameuse étoile de Noël. A lui les cadeaux d’une valeur de 117 000 € dont une magnifique voiture Range Rover.



Inutile de vous préciser que la cagnotte d’Éric a fait un incroyable bond en avant ! Elle s’établit à ce jour à 342 605 € ce qui place le plus breton de nos maîtres de midi à la 15ème place du classement général des plus grands maîtres de l’histoire du jeu.

« Les 12 coups de midi » du 17 janvier : explication des indices de l’étoile mystérieuse

Voilà les explications de Zette en ce qui concerne les indices…

🥖 La baguette de pain : parce qu’Iggy Pop adore la France et a interprété plusieurs titres dans la langue de Molière



🐶 Le chien : pour son tube planétaire « I Wanna Be Your Dog » et parce qu’il est un fervent défenseur des animaux

🌙 La lune : pour avoir chanté « Moonlight Lady » et avoir joué dans « Star Trek »

🏴‍☠️ le drakkar : en rapport avec ses origines (son père est Suédois, sa mère Danoise et Norvégienne)

🌵 Le cactus : parce qu’il a participé à la bande-originale du film « Arizona Dream »

🇩🇪 La porte de Brandebourg de Berlin : ville de sa « renaissance » il y a composé plusieurs de ses grands succès

🌟 👏 Bravo ÉRIC ‼️👍🙏…

il s’agissait bien de Iggy Pop qui va vous faire gagner plus de 117 500 €uros de cadeaux dont le Range Rover 🎁 Fantastique 😍 @TF1 @EndemolShineFr pic.twitter.com/m7b7xffsgM — Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) January 17, 2020

Éric sera de retour demain, samedi 18 janvier 2020, à partir de 12 heures et bien sûr sur MYTF1 pour le replay, les vidéos bonus et autres extraits de l’émission

