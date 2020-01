Demain nous appartient spoiler : Lou balance Bart à la police (VIDEO)

Bart s’est laissé entrainer par Hugo dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». Il a accepté de faire porter le chapeau du meurtre d’Arnaud sur quelqu’un d’autre et il a choisi Victor Brunet.

Dans quelques jours, Victor va ainsi être le suspect numéro 1 dans l’enquête. Mais Lou va aller voir Karim pour balancer Bart !



Alors que Victor, principal suspect du meurtre d’Arnaud, vient d’être interpellé, Lou souhaite parler à Karim. Selon elle son mari est innocent et c’est la seule rancœur de Karim contre Victor qui rend ce dernier suspect. Lou voit un seul coupable possible et avance des éléments troublants auprès de Karim…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.



Demain nous appartient spoiler Lou balance Bart à Karim

