« N’oubliez pas les paroles » classement : Margaux se rapproche de la 3ème place et joue contre une actrice des « Mystères de l’Amour » !

« N’oubliez pas les paroles » classement. Margaux s’est rapprochée un peu plus encore de la 3ème du classement des plus grands maestros de l’histoire de NOPLP ce soir. Deux victoires supplémentaires mais aussi 20.000 euros de plus dans sa besace.



Dans la première émission, Margaux n’a pas eu de mal à se « défaire » de son adversaire. Oui mais elle n’a pas remporté le moindre centime.

Dans la seconde, Margaux a affronté une candidate qui vous a peut-être interpellé. Normal car son visage est bien connu des téléspectateurs : il s’agit en effet de l’actrice Ambre Rochard vue notamment dans « Les mystères de l’amour » (rôle de Mélanie, ndr). Mais peu importe car Margaux a encore gagné. Nouvelle victoire, beaucoup plus large cette fois, avec 20.000 euros à la clé.



Au total, et après 31 victoires, Margaux est à la tête d’une cagnotte de 320.000 euros et menace plus que jamais Hervé, actuel 3ème avec 361.000 euros de gains.

« N’oubliez pas les paroles » classement

« N’oubliez pas les paroles » : accès aux replay

Séance de rattrapage possible en streaming vidéo sur le site et/ou l’application France.TV durant 7 jours.

Les audiences s’envolent

Les jours se suivent et se ressemblent pour le jeu de Nagui. Hier soir encore il s’est adjugé la première place des audiences en access avec jusqu’à 3.7 millions de fidèles

