Demain nous appartient spoiler : Sofia et Samuel se rapprochent (VIDEO)

Sofia et Samuel vont finalement réussir à nouer une jolie relation dans quelques jours dans votre série quotidienne « Demain nous appartient ». Ils vont apprendre à mieux se connaitre et Samuel va s’ouvrir et se montrer tel qu’il est vraiment…



Au départ réticente à l’idée de rencontrer son père biologique, Sofia finit par répondre positivement aux demandes répétées de Samuel. Le père et la fille se retrouvent sur la plage, et petit à petit, apprennent à se connaître. Samuel profite de cette occasion pour se révéler tel qu’il est auprès de Sofia. Un moment agréable pour le père et la fille qui vont peut-être enfin pouvoir nouer des liens ; en tout cas tant que William n’est pas au courant qu’ils se voient…

Pour découvrir cette scène en avant-première, voici en vidéo les premières images de cette scène.

Demain nous appartient spoiler Sofia se rapproche de Samuel



