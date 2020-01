Un si grand soleil : Ludo en garde à vue, Alex enquête, ce qui vous attend vendredi 3 janvier (épisode n°355)

ANNONCES





Un si grand soleil en avance, spoilers sur le prochain épisode – L’année commence très mal pour Ludo dans votre série de France 2 « Un si grand soleil ». En effet, dans l’épisode 355 du vendredi 3 janvier, Ludo est placé en garde à vue après s’être accusé à la place de Johanna…

Il affirme à Manu qu’il a voulu protéger Johanna en devant lui-même l’intermédiaire de Gimenez…



Manu ne le croit mais faute de preuve, il est contraint de libérer Johanna tandis que Ludo reste en garde à vue. Patricia l’annonce à Lucille au zoo avant d’aller parler à Johanna. Celle-ci refuse de dire la vérité à la police !

De son côté, Gary essaie d’ouvrir les yeux à Alex concernant Virginie. Il est persuadé qu’elle a été victime d’un coup monté et que ce n’est pas elle qui a volé. Alex enquête à nouveau et s’oriente vers Isabelle Richet… Avec Elise, ils découvrent qu’elle a un compte en banque à Andorre et que c’est sûrement elle qui a fait accuser Virginie !



Et c’est le jour J pour Christophe, qui se fait transplanter du coeur. Johanna, tout juste libérée, arrive à temps pour lui dire quelques mots avant qu’il parte au bloc.

