Plus belle la vie en avance : un inconnu s’introduit à la coloc (vidéo PBLV de l’épisode n°3969)

Vendredi prochain dans votre feuilleton quotidien « Plus belle la vie », un inconnu va réussir à s’introduire à la coloc. En effet, quelqu’un sonne à la porte et explique à Sabrina et Nathan être là pour installer la fibre…

Sabrina et Nathan ne se méfient pas et le laissent entrer…



Pire, ils le laissent seul après qu’il leur ait expliqué que l’intervention était gratuite et prise entièrement en charge par leur opérateur… L’homme appelle ensuite quelqu’un pour prévenir qu’il est « en place »…

Un extrait de l’épisode de PBLV de jeudi prochain, que l’on vous propose de découvrir dès maintenant en avant-première.



Plus belle la vie en avance : extrait vidéo de l’épisode 3969 du 9 janvier 2020

Chaque jour, du lundi au vendredi, une indiscrétion, un scoop et une vidéo vous attendent sur Stars-Actu.Fr. Et chaque samedi découvrez notre EXCLU de la semaine ! Alors restez fidèles à Stars Actu !

Une belle et heureuse année 2020 à tous les fans de PBLV ! Serez-vous de la partie en cette année nouvelle ?

