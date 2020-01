Sommaire de « 50’Inside » du 25 janvier 2020 : Julie de Bona, Ingrid Chauvin, Pénélope Cruz, Brad Pitt et Jennifer Aniston…

ANNONCES





Sommaire de « 50’Inside » du 25 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque semaine, retrouvez Nikos Aliagas dès 17h50 sur TF1 pour vos deux magazines « 50’Inside l’actu » et « 50’Inside : le mag ». Pour les replay, vidéo streaming et autres extraits de l’émission rendez-vous sur la page dédiée de MYTF1.



Cette semaine c’est Julie de Bona qui sera l’invitée de Nikos et sera ainsi présente sur le plateau pour évoquer son actualité. Après fin 2019, l’incroyable succès de la fiction événement « Le Bazar de la Charité » puis récemment celui de la série « Peur sur le Lac », Julie de Bona enchaîne les projets. Une vie à 100 à l’heure pour la comédienne et jeune maman qui sera prochainement en tournage de la nouvelle série de TF1 : « Plan B » (titre provisoire).

Sommaire de « 50’Inside » du 25 janvier 2020: mais aussi…

Egalement au sommaire Ingrid Chauvin. C’est une relation avec le public qui a commencé il y a 20 ans pour l’actrice et qui lui a été d’un grand soutien dans ses moments difficiles… Retour sur l’histoire d’une femme battante et touchante avec un seul rêve : fonder une famille.



La semaine dernière lors de la cérémonie des SAG Awards, un moment de complicité entre Brad Pitt et Jennifer Aniston a affolé les réseaux sociaux et la presse du monde entier ! Alors, que se passe-t-il entre les deux ex ? Et si tout recommençait ?

Il sera également question du nouveau film de Dany Boon. Ce dernier est bientôt l’affiche de « Le Lion » aux côtés de Philippe Katerine… une comédie délirante qui sort mercredi et qui a reçu un accueil enthousiaste au Festival de l’Alpe d’Huez. Les caméras de l’émission se sont glissées dans les coulisses du tournage…

Quant au portrait de la semaine, il sera consacré à Pénélope Cruz dont le nouveau film « Cuban Networ » est sorti en salles cette semaine.

Bien d’autres sujets vous attendent bien sûr dans « 50’Inside ». Alors rendez-vous sans faute ce samedi 25 janvier 2020 dès 17h50 sur TF1.

Et ce soir…

Pour les fans de Nikos, n’oubliez pas la suite de la saison 9 de « The Voice » dès 21h05 sur TF1

