« Diversion » du 24 janvier 2020 : ce soir sur TF1, une émission explosive (vidéo)

ANNONCES





« Diversion » du 24 janvier 2020. Csoir à la télé, Arthur vous donne rendez-vous dès 21h05 sur TF1 pour un numéro inédit de son émission de magie « Diversion ». A suivre aussi en streaming et replay sur MYTF1.

Une nouvelle fois ce soir, Arthur et son équipe vous dévoilent la magie comme vous ne l’avez encore jamais vue à la télévision : lire dans les pensées, transformer la matière, défier la gravité, apparaître ou disparaître… Tout est possible dans « DIVERSION » !



ANNONCES





Le temps d’une soirée, oubliez tout ce que vous croyez connaître de la magie et laissez-vous embarquer dans l’univers incroyable de Diversion !

« Diversion » du 24 janvier 2020 : votre émission de ce soir

Nos six magiciens spécialistes de l’illusion ou encore du mentalisme vont prendre le contrôle de votre télé !



ANNONCES





Caroline Marx « L’Ensorceleuse », Enzo Wayne « l’Insaisissable » Luc Langevin « Le Scientifique », Gus « Le Manipulateur », Antonio « L’Expert » et Viktor Vincent « le Mentaliste » se sont donnés pour mission de vous faire passer une soirée étonnante qui mêle la magie et l’humour. Ils vont être rejoint par des magiciens du monde entier : Joséphine Lee, Tim Silver, Nicolas Ribs et le duo déjanté Zack et Stan.

Sur le plateau, ils vont surprendre nos célébrités, le public et vous, à la maison, à coups de tours tous plus bluffants les uns que les autres !

Les invités

Arthur va accueillir en plateau des personnalités toutes impressionnées et troublées par les pouvoirs des magiciens de Diversion : Bruno Guillon, Vitaa et Slimane, Camille Lou, Lara Fabian, Arnaud Ducret, Christine Bravo, Stéphane Plaza, Vincent Dessagnat et Baptise Giabiconi.

Vidéo

Voici quelques images de votre émission de ce soir

Prêts pour une soirée… magique ?

4.88 / 5 ( 24 )

Notez cet article Etoiles

LIENS SPONSORISES