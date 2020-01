« Caïn » du 24 janvier 2020 : ce soir les deux premiers épisodes de la saison 8

ANNONCES





« Caïn » du 24 janvier 2020. Ce soir, « Caïn » est de retour sur France 2 pour une 8ème et très courte saison d’à peine 6 épisodes. Une saison 8 qui sera la dernière. Les deux premiers « Larmes de combat » et « Prédictions » sont à découvrir ce soir dès 21h05 sur France 2 ou sur France.TV



« Caïn » du 24 janvier 2020 : vos deux épisodes de ce soir

« Larmes de combat »

Auteurs : Philippe LYON et Patrick BENEDEK / Réalisateur : Thierry PETIT

Guests : Elsa LUNGHINI – Grégory QUESTEL



Rien n’est réglé entre le trio amoureux composé de Caïn, Legrand et Lucie… Dans cette équation à trois inconnus, il y en a un de trop ! Et cerise sur le gâteau, cette enquête attise encore un peu plus la tension dans les relations entre Lucie et Caïn parce que la victime est un militaire et que pour Lucie, l’armée était sa famille d’adoption. Caïn a beau promettre qu’il va mettre de côté ses origines anarchistes, Lucie ne le trouve pas très crédible. La seule chose qui va la détendre un peu est la présence de son ancien chef de section, quand Lucie avait fait l’école militaire, Marie Saint-Hilaire. C’est elle qui doit leur faciliter le travail d’enquête au sein du régiment… Enfin ça, Caïn n’y croit pas vraiment.

« Prédictions »

Auteurs : Jean-Marie CHAVENT – Luc CHAUMAR – Philippe LYON – Patrick BENEDEK / Réalisateur : Thierry PETIT

Guests : Sandra VALENTIN – Renaud LEYMANS

Une voyante, Sandra Vernon, débarque au SRPJ pour déposer… Elle a été témoin d’un meurtre… dans une de ses visions ! Cela fait beaucoup rire Caïn jusqu’au moment où le témoignage coïncide avec une disparition réelle. Nos policiers vont très vite avoir un suspect, un garagiste qui collectionne les femmes comme d’autres les voitures… et un cadavre ! Mais comment prouver sa culpabilité, alors qu’elle ne repose que sur les sciences occultes et que la science de la médecine légale bute sur un os ! Un second crime va permettre à Caïn de retrouver un peu de clairvoyance dans cette affaire décidément très étrange… Caïn, le matérialiste, ne résistera pas, en tout cas, à son désir de questionner Sandra sur son avenir avec Lucie.

