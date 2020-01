Audiences prime 2 janvier 2020 : « Wolverine le combat de l’immortel » leader, beau succès pour la finale de « Prodiges »

ANNONCES





Audiences prime 2 janvier 2020. Qui a remporté la bataille des audiences de ce jeudi 2 janvier 2020 en prime-time ? Réponse tout de suite avec les tant attendus chiffres de l’audimat. Et c’est sans grande surprise le film de TF1 qui s’impose. Ainsi « Wolverine le combat de l’immortel » affiche 3.33 millions d’amateurs du genre soit 17% du public présent devant son poste de télévision.

TF1 était plus largement leader sur le public jeune et féminin avec 25% de pda auprès des femmes de moins de 50 ans responsables des achats et 28% sur les 25-49 ans.



Audiences prime 2 janvier 2020 : autres chaînes

Belle performance et beau succès pour la finale de « Prodiges » remportée par Paul. Elle a fait vibrer 3.23 millions de Français soit 16.6% des téléspectateurs.



Bravo à Paul, grand gagnant de cette 6e édition de #Prodiges ! 15 ans… et déjà pianiste virtuose ! Revivez sa prestation. pic.twitter.com/I1YcyjJFLg — France 2 (@France2tv) January 2, 2020

France 3 complète le podium avec le film en rediffusion « Bon rétablissement ». Porté par Gérard Lanvin et Fred Testot, il a été vu ou revu par 3.08 millions de téléspectateurs. La part de marché s’établit à 14% sur les 4 ans et plus.

On retrouve ensuite M6 et la première diffusion en clair du film « Ballerina ». Il n’a suscité la curiosité que de 1.68 million de personnes soit seulement 7.8% de l’ensemble du public. Dommage il méritait beaucoup mieux.

TMC complète le top 5 avec la rediffusion du film de Francis Veber « Tais-toi ! ». Emmenée par Gérard Depardieu et Jean Reno, cette comédie a de nouveau amusé 960.000 cinéphiles (pda 4.5%).

