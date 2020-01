Harry Bosch du 26 janvier 2020 : ce soir France 3 lance la saison 2 (vidéo)

ANNONCES





Harry Bosch du 26 janvier 2020. Ce soir France 3 lance la saison 2 de la série policière Harry Bosch. Une saison 2 au cours de laquelle l’instinct de policier de notre héros sera plus aiguisé que jamais…



À voir dès 21h05 sur France 3 mais aussi en avant-première, replay et streaming sur France.TV

Harry Bosch : résumé saison 2 et distribution

Au casting Titus Welliver (Harry Bosch), Jamie Hector (Jerry Edgar), Amy Aquino (Grace Billets), Lance Reddick (Irvin Irving), etc…

Pour cette saison 2, l’inspecteur Harry Bosch revient à la brigade criminelle de Los Angeles après six mois de suspension. Il se voit confier l’enquête sur le meurtre de Tony Allen, un producteur de films pornographiques. Les premières investigations conduisent Bosch à penser que cette affaire est liée au crime organisé, mais cette enquête s’avère plus complexe et plus dangereuse, et le conduit à mettre les siens en danger. George Irving, quant à lui, entame une mission d’infiltration à haut risque, tandis qu’Irvin (son père) doit apprendre les règles du jeu politique. La saison 2 reste une série réaliste qui ne cède pas aux facilités habituelles du genre.



Harry Bosch du 26 janvier 2020 : les épisodes de ce soir

Épisode 1 : Brut de décoffrage

Scénariste : Eric Overmyer

Réalisation : Alex Zakrzewski

L’inspecteur Harry Bosch est de retour à la brigade criminelle de Los Angeles après une suspension. Lorsqu’un cadavre, qui semble avoir des liens avec la mafia, est retrouvé dans le coffre d’une voiture sur Mulholland Drive, Bosch se lance dans une affaire qui pourrait être son plus gros défi. George Irving a une nouvelle mission…

Épisode 2 : La vie des secrets

Scénariste : Eric Overmyer, Tom Bernardo

Réalisation : Alex Zakrzewski

Bosch découvre que cette affaire de meurtre a des implications bien plus larges. Le chef adjoint Irvin, essaie de rester au-dessus de la mêlée politique. Harry reçoit un indice sur la mort de sa mère…

Épisode 3 : Victime de la nuit

Scénariste: Diane Frolov, Andrew Schneider

Réalisation: Pieter Jan BRUGGE

Harry Bosch arrive dans les bas-fonds de Las Vegas où il apprend par Hank Myers, dans quelle chambre Tony Allen est resté. Les retrouvailles d’Harry avec sa fille révèlent que tout n’est pas évident côté famille…

Épisode 4 : Le gros lot ?

Scénariste: Tom Smuts

Réalisation: Christine Moore

Après une rencontre avec Joey Marks, parrain de la mafia à Vegas, Bosch doit faire face à des questions sur le passé d’un de ses proches. George Irving fait d’importantes découvertes. Le chef adjoint Irving se heurte aux machinations politiques de Los Angeles…

Vidéo

Vous préférez les images ? Il suffisait de demander. Voici le teaser vidéo de cette soirée.

🔍 Son instinct de policier est plus aiguisé que jamais… L’inspecteur Harry Bosch est de retour pour une nouvelle saison inédite, demain à 21.05 ! pic.twitter.com/NzWXUCvsYK — France 3 (@France3tv) January 25, 2020

