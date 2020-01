ANNONCES





Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 26 janvier 2020. Ce soir, et comme chaque dimanche, Harry Roselmack nous donne rendez-vous sur TF1 dès 17h10 pour vos deux magazines d’information « 7 à 8 » et « 7 à 8 Life ». Découvrez-en maintenant le sommaire et les reportages….



Sommaire de « Sept à huit » du dimanche 26 janvier 2020

Dans « 7 à 8 Life », le combat bouleversant d’éducateurs pour sortir des adolescents autistes de leur isolement. Des victoires sur le handicap qui révolutionnent des familles.

Et dans « 7 à 8 ». Vols, agressions, comment les policiers recueillent-ils les plaintes des victimes ? Comment répondent-ils à leur détresse ? Document au coeur du commissariat central de Saint-Etienne.



Le plus gros poisson du monde traité comme une bête de foire. Aux Philippines, des touristes nagent avec des requins-baleines. Un business juteux mais très controversé.

Nouveau record d’audience en vue ?

La semaine dernière pour la première partie de l’émission « 7 à 8 life » suivie par 2.7 millions de fidèles soit 20.4% des téléspectateurs, soit la meilleure performance du programme sur les deux indicateurs depuis décembre 2018.

« Sept à huit » et « Sept à huit Life » vous donnent rendez-vous ce dimanche 26 janvier 2020 dès 17h10 sur TF1 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming vidéo.

