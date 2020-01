Harry Bosch : saison 2 inédite à compter du 26 janvier 2020 sur France 3

ANNONCES





Harry Bosch : saison 2. Bonne nouvelle pour les fans ! La saison 2 de votre série Harry Bosch débarque sur France 3 à compter du dimanche 26 janvier 2020 ou en replay et streaming vidéo sur France.TV



Toujours au casting Titus Welliver (Harry Bosch), Jamie Hector (Jerry Edgar), Amy Aquino (Grace Billets), Lance Reddick (Irvin Irving), etc…

Harry Bosch : saison 2 en quelques lignes

Pour cette saison 2, l’inspecteur Harry Bosch revient à la brigade criminelle de Los Angeles après six mois de suspension. Il se voit confier l’enquête sur le meurtre de Tony Allen, un producteur de films pornographiques. Les premières investigations conduisent Bosch à penser que cette affaire est liée au crime organisé, mais cette enquête s’avère plus complexe et plus dangereuse, et le conduit à mettre les siens en danger. George Irving, quant à lui, entame une mission d’infiltration à haut risque, tandis qu’Irvin (son père) doit apprendre les règles du jeu politique. La saison 2 reste une série réaliste qui ne cède pas aux facilités habituelles du genre.

Le premier épisode

Et le premier épisode que vous découvrirez est « Brut de décoffrage ». En voici un bref aperçu…



L’inspecteur Harry Bosch est de retour à la brigade criminelle de Los Angeles après une suspension. Lorsqu’un cadavre, qui semble avoir des liens avec la mafia, est retrouvé dans le coffre d’une voiture sur Mulholland Drive, Bosch se lance dans une affaire qui pourrait être son plus gros défi. George Irving a une nouvelle mission…

Harry Bosch revient pour une 2ème saison inédite. Serez-vous de la partie ?

