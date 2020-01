Munch saison 3 : dès le 30 janvier 2020

ANNONCES





Munch saison 3 c’est à partir du jeudi 30 janvier 2020 sur TF1 sur MYTF1. L’avocate la plus déjantée du PAF vous attend pour une troisième saison qui s’annonce d’ores et déjà très mouvementée.



En effet, et dès le tout premier épisode de la saison, l’agression d’Hubert Bellanger, associé et ami de Munch, va bouleverser la vie du cabinet. Débordée, Munch va devoir très vite trouver des solutions mais aussi des associés. Contre toute attente elle va engager un nouveau collaborateur pour pallier l’absence temporaire d’Hubert. Au grand dam d’Aurélien qui se voyait bien comme le nouvel associé du cabinet.

Parmi les guests au générique de cette saison 3 de « Munch » on note la présence d’Elisa Tovati, Benoît Michel ou encore Pascal Légitimus…

La saison 3 en quelques lignes

Munch revient aux affaires, plus déterminée que jamais à faire triompher la justice avec des méthodes toujours plus borderline… Euthanasie, GPA, intoxication alimentaire à l’artichaut, le cabinet Munchowski & Bellanger a droit à tout durant cette saison et même à l’obligation d’être juré d’assises !



Avec un Gaspard devant faire face à une paternité imprévue, une Clarisse préparant le concours d’avocat et un Aurélien prêt à tout pour devenir associé du cabinet, Munch ne saura plus où donner de la tête… D’autant que pour renforcer l’équipe, elle décide d’engager Blanche Braque, jeune avocate aux méthodes presque aussi décalées que les siennes dont le comportement trouble va très vite intriguer le cabinet…

Munch saison 3 : le premier épisode de la saison

En attendant de retrouver Munch, on vous propose un bref aperçu du tout premier épisode de cette nouvelle saison…

Choc au cabinet : Hubert s’est fait renverser par une voiture ! Simple accident ou véritable tentative de meurtre ? Munch va vite comprendre qu’un exemplaire du Comte de Monte-Cristo contenant une lettre confession est au centre de l’énigme. Comme chez Alexandre Dumas, un innocent a été jeté en prison pour un meurtre qu’il n’a pas commis. Et le vrai coupable est celui qui a voulu supprimer Bellanger… Tandis que Munch essaie de découvrir la vérité, une jeune avocate fait le forcing pour se faire engager dans le cabinet qui a besoin de s’agrandir… Mais quel est son objectif réel ? Mystère…

